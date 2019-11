Konflikt w kadrze siatkarek. Selekcjoner spotkał się z zawodniczkami

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

22.05.2018 | Kapitalny wyczyn polskich siatkarek! W Makau reprezentacja Biało-Czerwonych pokonała mistrzynie olimpijskiej Chinki 3:2, a genialne zawody zanotowała zdobywczyni 35 punktów Malwina Smarzek. To drugie zwycięstwo zawodniczek Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów.

Nawrocki wraz z członkami sztabu szkoleniowego w poniedziałek wrócił z Włoch, gdzie występuje kilka kluczowych zawodniczek z jego kadry: Joanna Wołosz, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek-Godek oraz zaczynająca dopiero seniorską karierę Zuzanna Górecka. Celem jego wizyty była próba rozwiązania konfliktu, do którego doszło pomiędzy nim, a zawodniczkami. Sprawa ujrzała światło dzienne dwa tygodnie temu, choć siatkarki już po mistrzostwach Europy informowały PZPS o złej współpracy z trenerem.

Nie zdradzą szczegółów

"Albo się porozumieją, albo pozarzynają". Była mistrzyni Europy o konflikcie w kadrze Bunt siatkarek... czytaj dalej » Szczegóły i efekty rozmów nie są jednak znane, ale według związku były w ocenie PZPS "konstruktywne".

"Trener, zawodniczki oraz przedstawiciele związku ustalili, że szczegóły tych rozmów pozostaną wewnętrzną kwestią zainteresowanych i szkoleniowiec tego zobowiązania chce dochować" - napisano w komunikacie.



PZPS poinformował również, że selekcjoner rozmawia także z kadrowiczkami występującymi w Lidze Siatkówki Kobiet.

Nawrocki niedługo ogłosi powołania na styczniowy kontynentalny turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Polki w holenderskim Apeldoorn zagrają w grupie z gospodyniami, Bułgarią i Azerbejdżanem. W drugiej grupie rywalizować będą Turcja, Belgia, Niemcy i Chorwacja. Tylko zwycięzca imprezy uzyska prawo startu w Tokio.

Związek murem za trenerem

Konflikt, czy jak wiele mediów określiło "bunt siatkarek", pojawił się po niezwykle udanym sezonie dla żeńskiej reprezentacji, która we wrześniu zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach Europy, a wcześniej zagrała w turnieju finałowym Ligi Narodów.

Kadrowiczki w specjalnym oświadczeniu wytknęły selekcjonerowi m.in. braki warsztatowe - błędy w prowadzeniu zespołu czy nieudzielanie konstruktywnych wskazówek.



Zarzuty dotyczyły także niewłaściwego odzywania się trenera do swoich podopiecznych, a także spraw pozasportowych - jeden z członków sztabu szkoleniowego miał mieć zażyłe, bliskie relacje z jedną z zawodniczek. Reprezentantki, które podpisały się pod oświadczeniem (13 zawodniczek), nie widziały możliwości dalszej współpracy z Nawrockim.



Związek stanął jednak murem za szkoleniowcem i w tym samym czasie przedłużył z nim umowę do 2022 roku. Sam selekcjoner odniósł się do zarzutów na łamach "Przeglądu Sportowego".