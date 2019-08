Skowrońska-Dolata zakończyła siatkarską karierę. "Idealny moment"

Mistrzostwa Europy siatkarek. Trener Polek ogłosił ostateczną kadrę Reprezentacja... czytaj dalej » Skowrońska-Dolata zrezygnowała z dalszej gry po karierze pełnej sukcesów. W 2003 i 2005 roku sięgnęła z reprezentacją po mistrzostwo Europy. "Złotka" już na zawsze przeszły do historii polskiej siatkówki. W roku 2015 dołożyła jeszcze srebro igrzysk europejskich.

- Myślę, że to jest idealny moment, by powiedzieć stop. Długo czekałam, by podjąć taką decyzję. Musiałam do tego dojrzeć - wyznała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - To, co miałam wywalczyć, już wywalczyłam. Spełniłam swoje marzenia - dodała.

Wiele sukcesów, mnóstwo ofert

36-latka ostatnio występowała w brazylijskim klubie Hinode Barueri. Była pierwszą polską zawodniczką grającą w tamtejszych rozgrywkach. W trakcie bogatej kariery zwiedziła wiele krajów i lig, w tym te najmocniejsze. Dwa razy wywalczyła mistrzostwo Włoch (2009 i 2010), zdobywała też złote medale ligi tureckiej (2011), chińskiej (2012) oraz azerskiej (2014, 2015).

- Menedżer dzwonił wiele razy. W końcu powiedziałam, żeby już nie kusił. Propozycji było sporo, nie tylko z Europy, bo i z Brazylii, i z Azji. Być może jeszcze z chęcią zagrałabym w lidze japońskiej, gdzieś w okolicach Tokio. To fenomenalna perspektywa, ale byłoby to chodzenie po kruchym lodzie. A tego nie chcę. Chcę, by mnie zapamiętano jako dobrą siatkarkę - mówiła w rozmowie z "PS".

W ostatnich latach miała sporo problemów ze zdrowiem. Pod koniec 2017 roku przeszła operację więzadła krzyżowego w prawym kolanie.

Źródło: Newspix Katarzyna Skowrońska-Dolata przez lata była podporą kadry



Teraz w roli kibicki

Skowrońska-Dolata na pewno będzie trzymać kciuki za obecną kadrę, która w piątek rozpocznie udział w mistrzostwach Europy.

To będzie wyjątkowy turniej. Zostanie rozegrany w czterech krajach - w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech i w Turcji, gdzie odbędzie się faza finałowa. O medale po raz pierwszy w historii walczyć będą 24 drużyny. Polki trafiły do grupy B, która w dniach 23-29 sierpnia będzie rywalizować w Łodzi. Rywalkami Biało-Czerwonych będą Słowenia, Portugalia, Ukraina, Belgia i Włochy.