Nietypowa kradzież w domu mistrza świata. "Złodziejom życzę powybijania kciuków"

"Skra Bełchatów to jeden z najlepszych klubów na świecie"

Siatkarz PGE Skry Bełchatów jest m.in. mistrzem świata z 2014 roku. Stąd też w jego mieszkaniu z pewnością nie brakuje wartościowych przedmiotów. W tej sytuacji kradzież zaledwie dwóch piłek do siatkówki wydaje się co najmniej dziwna.

"Życzę powybijania kciuków"

We wtorek Kłos wrócił do swojego domu w Warszawie. Gdy zajrzał do garażu, oniemiał.

"IO przełożone... godzinę później wracam do Wwa... rąbnęli mi 2 piłki z garażu Mimo, że długo mogą się nie przydać, to nie cierpię złodziejstwa. Co za dzień! Wam wszystkim życzę duuuużo zdrowia a złodziejom powybijania kciuków - najbardziej bolą" - napisał na Twitterze.

Z jego niedoli żartował m.in. trener Jakub Bednaruk, który jest asystentem Vitala Heynena w reprezentacji Polski.

"Powinni dodatkowo dostać mandat za wychodzenie z domu! Chyba, że udowodnią, że byli w pracy" – odpowiedział szkoleniowiec, który na co dzień prowadzi MKS Będzin.



Siatkarze zakończą sezon?

Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono rozgrywki PlusLigi. Rywalizację wstrzymano do odwołania w pierwszej połowie marca, na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej.

Nie wiadomo, czy sezon zostanie wznowiony. Niewykluczone, że władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej podejmą decyzję o jego zakończeniu. W Polsce na tak drastyczny ruch zdecydowano się już w się hokeju i koszykówce.

Po 24 kolejkach liderem jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.