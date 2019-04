Kapitalny początek finału. ZAKSA cudem wyrwała wygraną

ZAKSA to ligowy wyjadacz. W finale znalazła się już czwarty raz z rzędu. Po roku przerwy (poprzednio przegrała ze Skrą) chce odzyskać panowanie.

ŁKS Commercecon o krok od mistrzostwa Polski. Bidias gwiazdą meczu Drugie spotkanie... czytaj dalej » Dla ONICO sama gra o tytuł to nowość. W tym sezonie w Warszawie apetyty były jednak bardzo duże. W trakcie sezonu do klubu dołączył najlepszy siatkarz świata Bartosz Kurek, który miał doprowadzić drużynę do historycznego medalu. Tak też się stało, ale przed półfinałami doznał poważnej kontuzji pleców. W konsekwencji wypadł z gry do końca sezonu. Z powodu urazu wyleciał również inny czołowych gracz Bartosz Kwolek. W tej sytuacji stołeczny klub przeprowadził tzw. transfer medyczny. W ostatnich chwili zatrudnił Macieja Muzaja.

Mimo roszady na ostatnią chwilę to bardziej doświadczona ZAKSA była zdecydowanym faworytem finału. Pierwszy mecz w Kędzierzynie-Koźlu układał się pod jej dyktando. Dwa pierwsze sety wygrała dość pewnie. Trzeci padł łupem ONICO, a prawdziwe, godne finału emocje, zaczęły się w partii czwarte

ONICO cieszyło się już z wygranej

Goście prowadzili w niej już siedmioma punktami (14:7 i 20:13), ale w końcówce popełnili masę błędów. W konsekwencji dali się dogonić. Przy stanie 24:23 wydawało się, że wygrali seta, ale ZAKSA wzięła challenge. Na powtórce wideo sędzia zobaczył jednak błąd siatkarzy z Warszawy, przyznał punkt gospodarzom i gra troczyła się dalej. Zawodnicy ze stolicy lepiej jednak wytrzymali wojnę nerwów w końcówce, wygrywając 29:27 i doprowadzając do tie-breaka.

Ostatni set długo mieli pod kontrolą goście. Prowadzili nawet 14:11, a przy stanie 14:13 zakończyli akcję dobrym atakiem, po którym cieszyli się ze zwycięstwa. Sędzia zauważył jednak podwójne odbicie i przyznał punkt miejscowym, którzy po szalonej końcówce wygrała 17:15, a cały mecz 3:2.

Rywalizacja, która toczy się do trzech wygranych, przenosi się teraz do stolicy. Kolejny mecz na Torwarze 1 maja.

Wynik pierwszego meczu finałowego Plus Ligi:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Onico Warszawa 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 27:29, 17:15)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Benjamin Toniutti, Sam Deroo, Łukasz Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek - Paweł Zatorski (libero) - Brandon Koppers, Rafał Szymura, Tomasz Kalembka, Przemysław Stępień, Kamil Szymura (libero)

ONICO Warszawa: Antoine Brizard, Nikołaj Penczew, Jan Nowakowski, Sharone Vernon-Evans Piotr Łukasik, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Maciej Muzaj, Mateusz Janikowski, Graham Vigrass.

Stan rywalizacji do 3 zwycięstw: 1:0 dla ZAKSY