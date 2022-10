Przybite polskie siatkarki. "To boli najbardziej"

TAK RELACJONOWALIŚMY ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW ŚWIATA POLSKA - SERBIA >>>

To był horror. Polki grały z Serbkami, obrończyniami tytułu i jedyną niepokonaną drużyną turnieju, jak równe z równymi. Prowadziły w setach, przewagę straciły, by znów ją odzyskać i doprowadzić do tie-breaka. W nim minimalnie lepsze okazały się rywalki, choć w pewnym momencie Biało-Czerwony prowadziły 10:7.

Serbki wygrały do 16, a cały mecz 3:2.

Witkowska: to boli

- Dałyśmy z siebie maksa, zabrakło niewiele, żeby przechylić szalę na swoją korzyść. Pewnie niedługo będziemy się cieszyć, że tak to wszystko wyglądało – przyznała na gorąco Witkowska.

Kamila Witkowska po porażce z Serbią

Polki zagrały powyżej oczekiwań, ale z twarzy siatkarek prędko nie zniknie smutek. Niektóre płakały.

- Kto przed mistrzostwami by powiedział, że zajmiemy ósme miejsce? Ale z tyłu głowy jest to, że mało brakowało do miejsca w czwórce. To boli najbardziej – dodała polska środkowa.

- To był niesamowity turniej w naszym wykonaniu, ale chciałyśmy więcej i ta porażka boli – potwierdziła libero reprezentacji Maria Stenzel.

Aleksandra Szczygłowska po porażce z Serbią

- Nie pozwoliłyśmy Serbkom wydostać się z ciężkich sytuacji. Miały na pewno ciężki orzech do zgryzienia, aby dziś z nami wygrać. Tanio skóry nie sprzedałyśmy, ale - niestety - przegrałyśmy. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie lepiej. Już nie mogę się doczekać przyszłego zgrupowania – przyznała.

Serbki o finał zagrają w środę z Amerykankami. W drugim półfinale Włochy zagrają z Brazylią.



Decydujące o medalach mecze rozegrane zostaną w Apeldoorn w sobotę.

Polska - Serbia 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16)

Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Zuzanna Górecka, Magdalena Stysiak, Olivia Różański – Maria Stenzel (libero) oraz Aleksandra Szczygłowska, Weronika Szlagowska, Monika Gałkowska, Katarzyna Wenerska, Klaudia Alagierska-Szczepaniak.

Serbia: Bojana Drca, Bianka Busa, Tijana Bosković, Brankica Mihajlović, Maja Aleksić, Jovana Stevanović, Teodora Pusić (libero) oraz Bojana Milenković, Sladjana Mirković, Ana Bjelica, Aleksandra Jegdić, Katarina Lazović.

Wyniki ćwierćfinałów:

Apeldoorn

Włochy – Chiny 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17)

Brazylia – Japonia 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:25, 15:13)

Gliwice

USA – Turcja 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Serbia – Polska 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 23:25, 16:14)

program półfinałów:

środa (Gliwice)

Serbia - USA (20.30)

czwartek (Apeldoorn)

Włochy - Brazylia (20.00)