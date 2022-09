Pierwszy taki mural w Kędzierzynie-Koźlu. "Ukłon w stronę zwycięzców Ligi Mistrzów"

25.05 | ZAKSOBUS wraz z siatkarzami wyjechał we wtorek na ulice miasta, by wspólnie z kibicami cieszyć się z wygranej w Lidze Mistrzów.

Mural o tematyce siatkarskiej umieszczono na ścianie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, przy al. Partyzantów 30. Praca upamiętnia sukces kędzierzyńskiej drużyny, czyli zdobycie po raz drugi z rzędu tytułu najlepszej ekipy Ligi Mistrzów.

"Pierwszy mural o tematyce siatkarskiej w naszym mieście"

Oprócz wizerunku wspomnianego gracza (odszedł z ZAKSY po sezonie 2021/2022) wskazane zostały imiona i nazwiska zawodników oraz sztabów szkoleniowych mistrzowskich drużyn. Semeniuk trzyma na nim w rękach puchar za wygranie w 2022 roku najważniejszych międzynarodowych ligowych rozgrywek w Europie.

- Przyznam, że tego typu projekt pojawiał się w naszych planach już od jakiegoś czasu, bardzo się cieszę, że udało nam się przejść od pomysłu do realizacji i możemy pochwalić się pierwszym muralem o tematyce siatkarskiej w naszym mieście. Przede wszystkim dziękuję bardzo pani dyrektor za możliwość realizacji muralu na ścianie budynku szkoły. Słowa uznania należą się również artystom, którzy tak realnie odzwierciedlili wizerunek MVP finału ostatniej Ligi Mistrzów - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubowej prezes Zaksy Piotr Szpaczek.

- Dla nas ten obraz to przede wszystkim ukłon w stronę dwukrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów. Z dumą podkreślamy fakt, że to właśnie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dokonała tego, co nie udało się wcześniej żadnemu polskiemu klubowi, zapisując się w historii nie tylko polskiej, ale europejskiej siatkówki - dodał.



Mural @ZAKSAofficial na SP11 oficjalnie odsłonięty. Przedstawia nadzieja zawodników którzy 2 razy wygrali @CEVolleyballCL. Główna postacią jest Kamil Semeniuk v-ce mistrz świata pochodzący z @K_Kozle który absolwent SP11.@RMF24plpic.twitter.com/eCWDEsLa8K — Wojtek Marczyk (@WMarczyk) September 15, 2022





Podczas uroczystości przypomniano, że miejsce, w którym znajduje się mural, nie jest przypadkowe. To właśnie w tej szkole Semeniuk rozpoczynał swoją przygodę z siatkówką.



- Jesteśmy dumni, mogąc powiedzieć, że jest on z naszej szkoły. Daje to naszym uczniom poczucie, że marzenia, talenty, ambicje też są do spełnienia, bo Kamil realizację swoich ambicji i pragnień zaczął właśnie tutaj, w Jedenastce. Patrząc na postawę naszego byłego ucznia i ten mural, pamiętajmy, że nie każdy musi być sportowcem, ale każdy ma swoje pasje i marzenia. Jeśli je z uporem, pokorą i determinacją rozwija i doskonali, to też kiedyś osiągnie sukces na miarę swoich możliwości - powiedziała dyrektor placówki Małgorzata Jurzyk-Polis.



Za przygotowanie i zrealizowanie projektu odpowiadali kędzierzyńscy artyści Piotr Piłka i Ryszard Paurowski.



PIERWSZY SIATKARSKI MURAL W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ODSŁONIĘTY



Mural upamiętniający dwukrotne zwycięstwo w Lidze Mistrzów został zaprezentowany na jednej ze ścian kędzierzyńskiej Szkoły Podstawowej nr 11



Czytaj: https://t.co/cppEwOnodopic.twitter.com/5qAD8Coyr6 — Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (@ZAKSAofficial) September 15, 2022





ZAKSA rozpocznie sezon ligowy 1 października. Na wyjeździe zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn.