Polskie siatkarki zaczynają bój o igrzyska. "Konflikt? Dla mnie czegoś takiego już nie ma"

- Nie myślę o tym, co się wydarzyło i o tych wszystkich prowokacjach. Dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 zostanie rozegrany w dniach 7-12 stycznia.

Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

Zobacz, co powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Nawrocki przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone zmierzą się w fazie grupowej w Bułgarią, Azerbejdżanem oraz Holandią. Tylko triumfatorki rywalizacji w Apeldoornie awansują na igrzyska.

Latem ubiegłego roku Biało-Czerwone były bliskie awansu na igrzyska podczas turnieju kwalifikacyjnego we Wrocławiu. W decydującym spotkaniu przegrały z Serbkami po niesamowitej walce. Teraz mają przed sobą drugą i ostatnią szansę na wyjazd do Tokio.

- Przystępuję do tego turnieju razem z dziewczynami pełen nadziei i wiary. Wtorkowy mecz jest niezwykle istotny dla układu sił w naszej grupie. Bułgaria sprawia wrażenie drużyny, z którą bezpośrednio będziemy rywalizować o awans do półfinału. Będzie trudno, bo jest to mecz otwarcia oraz starcie z przeciwnikiem bardzo, ale to bardzo wymagającym – przyznał w rozmowie z Eurosport.pl selekcjoner Jacek Nawrocki.

- To prawda, że pierwsze spotkanie może być kluczowe. Myślę, że przynajmniej tak musimy do tego podchodzić. Bułgaria pokazała w ostatnich mistrzostwach Europy, że stać ją na bardzo dobrą grę. Mają w szeregach liderkę Elicę Wasilewą, są znakomite środkowe, które grają świetnie w ofensywie. To wszystko będziemy musieli zatrzymać i się przeciwstawić. Tak naprawdę musimy się na razie koncentrować tylko na tym pierwszym meczu - podkreślił.

Trzon zespołu bez zmian

Za reprezentacją Polski dwa sparingi z Azerkami w ostatnich dniach. W Spale Biało-Czerwone wygrały 5:0 i 3:1.

- Jestem zadowolony z tych sprawdzianów. Dziewczyny zagrały z taką koncentracją, jaka była potrzebna. Nie traktowaliśmy tych meczów selekcyjnie. Chodziło bardziej o kwestię zgrania na poszczególnych pozycjach i między formacjami. Sądzę, że w tak krótkim czasie, jaki mieliśmy, to się udało, na ile mogło – wytłumaczył Nawrocki.

Podczas tej imprezy trudno spodziewać się, że wyjściowe zestawienie Polek będzie zaskakujące. - Trzon zespołu, który zaprezentował się w mistrzostwach Europy, jest utrzymywany. Tutaj żadnych niespodzianek nie będzie - zapowiedział.

Oglądaj Wideo: Eurosport Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

Konflikt w kadrze siatkarek. Selekcjoner spotkał się z zawodniczkami Jacek Nawrocki,... czytaj dalej » W ostatnich miesiącach głośno było o konflikcie między zawodniczkami a sztabem trenerskim z Nawrockim na czele. Ponoć siatkarki domagały się m.in. odwołania selekcjonera. Teraz wszystko wydaje się być już w porządku.

- Dla mnie już czegoś takiego (konfliktu - przyp. red) po prostu nie ma. Myślę, że analizowanie teraz tego, jak wyglądała rzeczywistość i co przynosiły prowokacje oraz różne dyskusje, nie ma sensu. Sadzę, że zawodniczki też są skoncentrowane, na tym, po co tu przyjechaliśmy i tak naprawdę nie ma sensu do tego wracać. Rozpoczniemy ten turniej z optymizmem, nastawieni na walkę, z odpowiednim klimatem i harmonią w zespole. To jest właśnie potrzebne naszemu zespołowi, żeby grać tutaj oraz walczyć o igrzyska – dodał szkoleniowiec.

Pierwszy z trzech meczów

W dwóch grupach w Apeldoornie walczyć będzie łącznie osiem zespołów. W sobotę półfinały, a w niedzielę finał. Do Tokio pojedzie tylko zwycięzca zmagań.

Początek spotkania z Bułgarią o godz. 16. W czwartek starcie z Niderlandkami, a w piątek z Azerkami.

Kadra siatkarek na europejski turniej kwalifikacyjny:

rozgrywające: Marlena Kowalewska (Grupa Azoty Chemik Police), Joanna Wołosz (Imoco Volley Conegliano).



środkowe: Klaudia Alagierska (ŁKS Commercecon Łódź), Anna Stencel (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Agnieszka Kąkolewska (Savino Del Bene Scandicci).



przyjmujące: Natalia Mędrzyk (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Wójcik (ŁKS Commercecon Łódź), Monika Fedusio (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Zuzanna Górecka (Igor Gorgonzola Novara).



atakujące: Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police), Malwina Smarzek-Godek (Zanetti Bergamo), Magdalena Stysiak (Savino Del Bene Scandicci).



libero: Maria Stenzel (Grot Budowlani Łódź), Monika Jagła (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz).