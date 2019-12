Włoska dominacja z polskimi akcentami. Wołosz i Bieniek Klubowymi Mistrzami Świata

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

Imoco Volley Conegliano z Wołosz w składzie mierzyło się w chińskim Shaoxing z tureckim Eczacibasi Virta Stambuł. Włoszki problemy miały tylko i wyłącznie w pierwszym, przegranym do 22, secie. Później faworytki panowały bezdyskusyjnie, a w jednej z głównych ról wystąpiła polska rozgrywająca.

Skuteczna we wszystkich elementach

Wołosz zdobyła siedem punktów, na co złożyły się trzy ataki oraz po dwa bloki i asy serwisowe. Reprezentantka Polski doskonale współpracowała również z Włoszką Paolą Egonu (33 pkt), a to okazało się kluczem do okazałego zwycięstwa. Imoco wygrywało kolejne sety do 14, 19 i 21 i po raz pierwszy w historii sięgnęło po Klubowe Mistrzostwo Świata.

Trofeum także dla Bieńka

Również po raz pierwszy po tytuł najlepszej klubowej drużyny globu sięgnęli w niedzielę siatkarze Cucine Lube Civitanova. W finale turnieju w brazylijskim Betimie drużyna Bieńka pokonała Sadę Cruzeiro 3:1.

Środkowy polskiej reprezentacji Bieniek grał we wszystkich czterech setach, zdobył w sumie trzy punkty, dwa atakiem i jeden blokiem. Najskuteczniejszym zawodnikiem Lube byli Włoch kubańskiego pochodzenia Osmany Juantorena i Brazylijczyk kubańskiego pochodzenia Joandry Leal. Obaj zdobyli po 20 punktów.

Dla Bieńka jest to pierwszy tytuł wywalczony w nowych barwach. Przed trwającym sezonem do Włoch wyjechał z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

W kobiecym turnieju brązowe medale wywalczyła drużyna VakifBanku Stambuł, w męskim - Zenitu Kazań.

Wyniki finałów Klubowych Mistrzostw Świata:

Imoco Volley Conegliano - Eczacibasi Virya Stambuł 3:1 (22:25, 25:14, 25:19, 25:21)

Cucine Lube Civitanova - Sada Cruzeiro Volei 3:1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21)