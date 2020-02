Wielki Zenit pokonany. Jastrzębski w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

12.02 | Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań to hit 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzów.

Rywal jastrzębian to sześciokrotny triumfator najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie oraz finalista poprzedniej edycji. W tym sezonie jednak ekipie z Kazania nie wiedzie się najlepiej. Przegrała dwa z czterech dotychczasowych spotkań w grupie i jej awans do fazy pucharowej stał pod znakiem zapytania.

Jedną ze wspomnianych porażek Zenit zanotował u siebie, ulegając właśnie jastrzębianom 2:3. Było to niespełna miesiąc temu. Gospodarze prowadzili w tie-breaku 14:9, ale potem siedem punktów z rzędu zapisali na swoim koncie goście. Obronili piłki meczowe i wygrali. Jastrzębski Węgiel sprawił sensację w Rosji Wielki sukces... czytaj dalej »

Drzemka tylko w jednym secie

Rosjanie chcieli rewanżu, ale zawodnicy Slobodana Kovaca nie zamierzali im ułatwiać zadania. Od stanu po 11 w pierwszym secie gospodarze zaczęli konsekwentnie budować przewagę. Nie byłoby jej, gdyby nie doskonała gra Dawida Konarskiego. Efekt? Dość łatwe zwycięstwo 25:18.

W drugiej partii już tak łatwo jednak nie było. Mimo prowadzenia 4:1, przyjezdni nie tylko odrobili straty, ale i wyszli na prowadzenie 22:20. W końcówce Earvin Ngapeth i spółka mieli cztery piłki setowe, jednak za każdym razem polski zespół wychodził z opresji, głównie fantastyczną grą blokiem. Zaczęła się gra na przewagi. W decydującej akcji zimnej krwi nie zabrakło rozgrywającemu świetne zawody Tomaszowi Fornalowi. Skończyło się wygraną 30:28.

Dwa przegrane sety i Zenit był pod ścianą. W następnym rywale poczuli złość, a najbardziej Wadim Lichoszercow i Maksim Michajłow. Rosjanie co rusz dawali się we znaki gospodarzom, w efekcie ekipa z Kazania szybko wyszła na pięciopunktowe prowadzenie. Nie oddała go już do końca. Jastrzębianie przegrali tę partię 19:25.

Źle rozpoczęli też czwartą, od stanu 1:4. Na szczęście szybko się obudzili i już do końca kibice mieli okazję oglądać wyrównaną walkę punkt za punkt. Wygraną ostatecznie przez gospodarzy do 23. Cichym bohaterem końcówki był Dominik Depowski.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Świetnie funkcjonował blok jastrzębian

Po pięciu kolejkach siatkarze Jastrzębia mają na koncie komplet zwycięstw i tylko trzy stracone sety. W ostatnim meczu fazy grupowej zagrają na wyjeździe z Noliko Maaseik.

Zenit zachował szanse na awans do ćwierćfinału z drugiego miejsca, ale ma na to już bardzo małe szanse.

5. kolejka Ligi Mistrzów:

Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań 3:1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23)

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Christian Fromm, Dawid Konarski, Graham Vigrass – Jakub Popiwczak (libero) oraz Paweł Rusek, Jakub Bucki, Dominik Depowski, Jakub Janicki.

Zenit: Aleksander Butko, Wadim Lichoszerstow, Earvin N’Gapeth, Cwetan Sokołow, Artiom Wolwicz, Maksym Michajłow – Walentin Gołubiew (libero) oraz Aleksiej Kononow, Andriej Surmaczewskij, Fiodor Woronkow, Loran Alekno, Walentin Korotkow.