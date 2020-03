Polski klub odmówił wyjazdu do Włoch. Grozi mu walkower w Lidze Mistrzów

- To trudny i ważny moment dla naszego klubu. Zawodnicy zwrócili się do mnie z prośbą o rozważenie celowości wyjazdu na to spotkanie. Rozumiem ich, mają dzieci. Proponowaliśmy zmianę terminu lub rozegranie dwóch meczów na neutralnym boisku w austriackim Klagenfurcie - dodał Gorol.



Jastrzębianom grozi walkower 0:3 za odmowę wyjazdu do Trydentu. - Walczymy o uniknięcie walkowera. Uważam, że są jeszcze na to szanse. Liczę, że nasze argumenty trafią do CEV (Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej - red.) - ocenił prezes klubu.

"Usłyszeliśmy, że to nasz problem"

We wtorek CEV nie zgodziła się na przełożenie spotkania. Gorol wyjaśnił, że konfederacja nie rozważa ewentualnej kary finansowej dla klubu. W swoim oświadczeniu zaznaczyła, że nikogo do gry w sytuacji zagrożenia nie zmusi, ale Włosi odrzucili propozycje.



- Usłyszeliśmy od działaczy Trentino, że to nasz problem - skwitował Gorol.



Jastrzębianie argumentowali, że polski Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca wyjazdu do Włoch z powodu rozprzestrzeniającej się w kraju epidemii koronawirusa. A ewentualne poddanie zawodników dwutygodniowej kwarantannie po meczu w Trydencie wyeliminowałoby drużynę z rozgrywek krajowych.



Prezes zaznaczył, że przed rewanżem będzie w stałym kontakcie z GIS.



Atakujący JW Dawid Konarski podkreślił, że popiera decyzję zarządu klubu. - Klub zrobił wszystko, co możliwe. Nie obawiam się o siebie, mam silny organizm, ale przecież mogę roznieść wirusa. My z katarem nie leżymy w łóżkach, tylko jeździmy na kolejne mecze. Bierność CEV jest karygodna, żenująca. Walkower byłby bolesny, bo przecież nie po to w fazie grupowej ograliśmy Zenit Kazań - powiedział dwukrotny mistrz świata.

"To nie jest żadna ucieczka"

Kapitan jastrzębian Lukas Kampa podkreślił, że bał się o zdrowie swoich dzieci. - To kwestia odpowiedzialności za nich. Jesteśmy smutni, bo chcemy grać, wygrywać. Pewnie przegramy walkowerem, ale to nie koniec. Jest rewanż w naszej hali (12 marca - red.). Przygotujemy się do niego i jestem pewien, że wygramy - stwierdził rozgrywający reprezentacji Niemiec.



Drugi szkoleniowiec zespołu Leszek Dejewski dodał, że nie ma mowy o obawach natury sportowej. - My się rywala nie boimy, to nie jest żadna ucieczka. Mamy stabilną formę, analizowaliśmy już grę Trentino. Teraz musimy to przełożyć o tydzień. Pokazaliśmy, że potrafimy wygrać z najlepszymi w Europie. Postaramy się w rewanżu dać kibicom dużo radości z awansu do kolejnej fazy - stwierdził asystent trenera Slobodana Kovaca.