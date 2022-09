Jastrzębski Węgiel może nie przystąpić do rozgrywek. "Sytuacja kuriozalna"

04.03 | Zaplanowany na czwartek mecz ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów Itas Trentino - Jastrzębski Węgiel został przełożony. Wnioskował o to polski klub, w związku z przypadkami koronawirusa we Włoszech. Nowy termin i lokalizacja meczu nie są jeszcze znane.

Międzynarodowa federacja (FIVB) nałożyła na klub zakaz transferów. Dotyczy on także zawodników zagranicznych, którzy w poprzednim sezonie grali w Jastrzębskim Węglu.

- Jeżeli FIVB nie zmieni w najbliższych dniach stanowiska, to nie będziemy mogli przystąpić do rozgrywek z uwagi brak dwóch rozgrywających - Benjamina Toniuttiego i Eemiego Tervaporttiego, dwóch atakujących - Jana Hadravy i Stephena Boyer oraz przyjmującego Trevora Clevenota. Mają ważne kontrakty, ale z powodu sankcji nie mogą zostać zarejestrowani, co jest wymagane. Musielibyśmy zagrać krajowym składem, ale m.in. bez rozgrywających to niemożliwe - tłumaczył prezes klubu Adam Gorol.

Nie chciał ujawnić, kogo dotyczy toczący się od wielu miesięcy spór, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o Kubańczyka Salvadora Hidalgo Olivę.

- Pewne roszczenia miał i klub, i zawodnik. FIVB podjęła nieprawomocną decyzję, od której się odwołaliśmy. Mamy zapłacić pewną kwotę i z tym nie będzie problemu, nawet jeśli odwołanie zostanie odrzucone. Kłopot jest gdzie indziej. Siatkarz ma zaległości podatkowe w Polsce, Urząd Skarbowy zajął wierzytelność i zakazał nam płacić, poza pewną częścią, jaką uregulowaliśmy. Mamy na to dokumenty, przekazaliśmy ich tłumaczenia FIVB - poinformował Gorol. - Sytuacja jest kuriozalna - dodał.

Źródło: Newspix Oliva w przeszłości grał w Jastrzębskim Węglu, obecnie w Olympiakosie

Temat trenera zamknięty

Zaznaczył, że zaproponował rozwiązanie polegające na wpłaceniu przez klub na czas podejmowania decyzji wymaganej kwoty do depozytu. Na razie odpowiedzi nie ma.

Rozwiązany został za to drugi "problem" wicemistrza Polski, polegający na przedwczesnym rozwiązaniu umowy ze szkoleniowcem Andreą Gardinim. Włoch jeszcze w trakcie poprzednich rozgrywek został odsunięty od prowadzenia drużyny, miał jednak kontrakt ważny jeszcze przez rok. Latem zastąpił go Argentyńczyk Marcelo Mendez.

- Porozumienie z Andreą Gardinim o zakończeniu współpracy mamy zawarte i ten temat jest zamknięty - podsumował prezes.

Źródło: Newspix Andrea Gardini poprowadził Jastrzębski Węgiel do mistrzostwa Polski



Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi ekipa z Jastrzębia ma rozegrać w piątek 30 września z GKS Katowice.

Istnieje ewentualność, że drużyna nie zostanie dopuszczona do zmagań w Lidze Mistrzów.