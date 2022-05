ZAKSA znów zwycięska. Jeden krok do mistrzostwa

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

ZAKSA bez trudu wygrała pierwszy mecz wielkiego finału PlusLigi Nieco ponad... czytaj dalej » To był siatkarski thriller, z mnóstwem zwrotów akcji.

Pierwsze spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu gospodarze wygrali 3:0 i jastrzębianie, mistrzowie kraju, w sobotę musieli zaprezentować się lepiej, chcąc myśleć o obronie tytułu.



Pierwszy set należał do nich. Nic nie pomogły dwie przerwy, o jakie poprosił szkoleniowiec Zaksy Gheorghe Cretu. Mistrzowie Polski dominowali na boisku. Po asie Jurija Gladyra było 18:14, potem ta przewaga jeszcze urosła i skończyło się na 25:20.



Po zmianie stron zmienił się też przebieg rywalizacji. To Zaksa nadawała jej ton. Przyjezdni poprawili zagrywkę i wypracowali bezpieczną przewagę. Szkoleniowiec jastrzębian Nicola Giolito dokonał zmian na pozycji atakującego (Jan Hadrava – Stephane Boyer) i rozgrywającego (Benjamin Toniutti – Eemi Tervaportti), jednak przeciwnikom to nie przeszkodziło. Prowadzeni w ataku przez Łukasza Kaczmarka wygrali pewnie seta.

Tie-break na koniec

Wyrównaną, zaciętą walkę w trzeciej partii rozstrzygnęli na swoją korzyść gospodarze. Kibice obejrzeli w niej dużo widowiskowych akcji, obron, walki przy siatce.

Goście najwyraźniej nie przejęli się przegranym setem, bo po przerwie roznieśli jastrzębian, pozwalając im zdobyć zaledwie 12 punktów. Byli w tej fazie lepsi pod każdym względem i konieczny był tie-break.



Kibice obejrzeli go stojąc. Zespołowi trenera Cretu trzykrotnie udało się objąć dwupunktowe prowadzenie i za każdym razem jastrzębianie doprowadzili do remisu. W końcówce kędzierzynianie wykorzystali czwartą piłkę meczową – Norbert Hubert zatrzymał blokiem Hadravę, przybliżając Zaksę do zdobycia mistrzostwa Polski.

To siódmy z rzędu zwycięski mecz Zaksy z Jastrzębskim.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Zaksy. Trzeci mecz w środę w Kędzierzynie-Koźlu.

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:20, 16:25, 25:22, 12:25, 16:18)



Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Jan Hadrava, Rafał Szymura, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Jakub Popiwczak (libero) - Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Eemi Tervaportti.



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, David Smith, Aleksander Śliwka - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth, Krzysztof Rejno, Wojciech Żaliński.