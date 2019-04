Upał pokonał gwiazdę siatkówki. Podczas wywiadu runęła na ziemię

25.04 | Jaqueline Carvalho to dwukrotna mistrzyni olimpijska. Piękna brazylijska siatkarka sięgnęła po tytuły podczas igrzysk w 2008 i 2012 roku. Jej mężem jest słynny Murilo Endres.

Jaqueline Carvalho to znana brazylijska siatkarka

Jaqueline Carvalho to znana brazylijska siatkarka

Historyczne ONICO. Ma pierwszy finał Siatkarze ONICO... czytaj dalej » 35-letnia przyjmująca jeszcze w poprzednim sezonie występowała w zespole Grêmio Barueri. Tam jedną z jej koleżanek była polska atakująca Katarzyna Skowrońska-Dolata.

Po rozgrywkach Carvalho zdecydowała się zakończyć przebogatą karierę w siatkówce halowej. Teraz trenuje na piasku i w przyszłym sezonie ma zamiar sprawdzać się w tej konkurencji.

Opieka medyczna i mąż byli natychmiast

W środę pojawiła się na inauguracyjnym spotkaniu finału brazylijskiej Superligi mężczyzn. Sesi Sao Paulo podejmowało EMS Taubate Funvic. W tym pierwszym zespole podstawowym zawodnikiem jest słynny środkowy Murilo, a prywatnie jej mąż.

W czasie jednej z przerw zawodniczka, która przez całą karierę była znana jako Jaqueline, udzielała wywiadu. W pewnym momencie zemdlała. Do złotej medalistki olimpijskiej z igrzysk w Pekinie i Londynie natychmiast podbiegł lekarz Sesi Sergio Xavier. Medyk zaopiekował się zawodniczką do momentu przybycia karetki pogotowia, która zabrała ją do szpitala.

Przy siatkarce natychmiast znalazł się również małżonek.

Jak podali lekarze, Carvalho zasłabła po nagłym spadku ciśnienia krwi. Było ono spowodowane niesamowitym upałem, który panował w hali.



A ex-jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, bicampeã olímpica, passou mal e desmaiou enquanto dava entrevista ao vivo para a SporTV na noite desta terça-feira (23/4). pic.twitter.com/NYZgE7FvXz — Metrópoles (@Metropoles) April 24, 2019





- Zdenerwowałem się, ale wszystko jest już dobrze. Żona była w stanie sama pójść do karetki. Lekarz mnie uspokoił - powiedział Murilo, który w dorobku ma między innymi dwa mistrzostwa świata.

Świetny środkowy zachował się profesjonalnie. Wrócił na parkiet, a jego drużyna wygrała 3:0. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Wszystko wróciło do normy

Sama zawodniczka potem na Instagramie opublikowała oświadczenie wideo. Zapewniła, że wszystko jest z nią w porządku. Podziękowała za słowa wsparcia oraz za profesjonalną pomoc członkowi sztabu medycznego gospodarzy.

Oprócz dwóch złotych krążków olimpijskich, w karierze wywalczyła także dwa srebrne medale mistrzostw świata (2006, 2010) oraz brąz czempionatu we Włoszech (2014). Do tego ma w dorobku m.in. dwa zwycięstwa z kadrą w World Grand Prix.