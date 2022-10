Japonia chce mistrzostw świata w siatkówce. Polska ma podobne plany

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1). Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1)

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1)

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Rosyjski Komitet Olimpijski awansował do finału...

Tokio. Rosyjski Komitet Olimpijski awansował do finału...

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Po raz ostatni siatkarski mundial odbył się w Japonii w 2018 roku. Wtedy zorganizowane były tam rozgrywki kobiet. Turniej mężczyzn odbył się tam w 2006 roku.

Źródło: Getty Images Japonki były o włos od wyeliminowania Brazylii z MŚ

Polska też kandyduje

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej » Wcześniej kandydaturę do organizacji globalnego czempionatu mężczyzn w 2026 roku zgłosiła Polska, która była gospodarzem tych rozgrywek w 2014 i 2022 roku, a obecnie gości turniej siatkarek. Trudno się dziwić, skoro kibice Biało-Czerwonych są jednymi z najlepszych na świecie.



- Ubiegamy się teraz o organizację kolejnych mistrzostw świata w siatkówce, za cztery lata. Mam nadzieję, że otrzymamy ten przywilej, bo pokazaliśmy naprawdę klasę - powiedział we wrześniu premier Mateusz Morawiecki.

Japończycy chcą mistrzostw

Japończycy chcą za cztery lata powtórzyć tegoroczny wyczyn Polaków i zorganizować turniej kobiet oraz mężczyzn. Nie wykluczają przy tym możliwości bycia współgospodarzem razem z Filipinami oraz Chinami.



W 2026 roku najprawdopodobniej mistrzostwa świata zostaną powiększone do 32 zespołów. Do tej pory w rywalizacji uczestniczyły 24 drużyny. W mediach pojawiają się także spekulacje na temat zmiany terminów rozgrywania mundialu. Miałby się on odbywać w latach nieparzystych.



Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej podejmie w grudniu decyzje dotyczące kalendarza i systemu rozgrywek w najbliższych latach oraz ich gospodarzy.