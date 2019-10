Brazylia najlepszą drużyną Pucharu Świata. Japończycy walczyli do ostatniej piłki

Zawodnicy Renana Dal Zotto na triumf w całej imprezie w pełni zasłużyli. Byli ekipą zdecydowanie najrówniejszą, kolejnych rywali wręcz rozbijając. Najwięcej problemów sprawili im w niedzielę Polacy, którzy jako jedyni potrafili doprowadzić do piątego seta.

Podrażnieni mistrzowie

W secie otwarcia Canarinhos wyszli na prowadzenie już przed pierwszą przerwą techniczną, a później konsekwentnie przewagę powiększali i skończyło się siatkarskim laniem - wygraną 25:17.

Zdecydowanie więcej ciekawego wydarzyło się po zmianie stron. Zaczęło się podobnie, ale tym razem Azjaci głów nie spuścili i potrafili rozstrzygnąć zaciętą końcówkę na swoją korzyść. Wydatnie pomógł im w tym robiący furorę 19-letni atakujący Yuji Nishida.

Ale to tylko wielkich mistrzów z Brazylii podrażniło. Szybkie 0:5, potem 1:8 i gospodarze o walce w tym secie mogli zapomnieć. Jeśli w pierwszej partii było lanie, to tym razem nastąpił już prawdziwy nokaut - 25:14.

Ludziom Dal Zotto pozostało dopełnić formalności, co zrobili z zimną krwią, triumfując w zaciętej końcówce czwartego seta 27:25. Złoto jedzie do Brazylii.

We wtorek ostatnia seria gier. W niej Polacy zmierzą się z Iranem i jeśli wygrają, przywiozą z Japonii srebrne medale.

Japonia - Brazylia 1:3 (17:25, 26:24, 14:25, 25:27)