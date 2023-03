Decydował złoty set. Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle w półfinale Ligi Mistrzów

Video: Fakty TVN

02.05.2021 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała Ligę Mistrzów

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

