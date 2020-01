Poznaliśmy uczestników igrzysk w siatkówce. Tak może wyglądać grupa Polaków

Po zakończeniu pięciu turniejów interkontynentalnych z awansu na igrzyska w Tokio cieszą się oprócz Kanady i Wenezueli także Francja, Iran i Tunezja. Dołączyły one do czołowych zespołów świata, które na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku będą rywalizować o olimpijskie laury. Oprócz gospodarzy są to Brazylia, Stany Zjednoczone, Polska, Włochy, Rosja i Argentyna.

Zbierali punkty

Siatkarze Iranu pojadą na igrzyska do Tokio Siatkarze Iranu... czytaj dalej » Biało-Czerwoni są pewni występu w Tokio od sierpnia, kiedy to zakwalifikowali się na igrzyska podczas turnieju w Gdańsku. Był to jeden z najważniejszych sukcesów Biało-Czerwonych w ubiegłym sezonie. Przypomnijmy, że podopieczni trenera Vitala Heynena wywalczyli także brązowe medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów oraz zdobyli srebro Pucharu Świata.

Dzięki dobrej grze gromadzili też ważne punkty do rankingu FIVB, w którym awansowali na trzecie miejsce (prowadzi Brazylia przed Stanami Zjednoczonymi). To ważne w kontekście rozlosowania zespołów w turnieju olimpijskim w Tokio.

Losowanie grup igrzysk

Nadal nie jest pewne, jaki system podziału na grupy będzie obowiązywał podczas igrzysk. W poprzednich latach ranking był jednak istotny dla rozstawienia zespołów w największych światowych imprezach.

W Tokio składy dwóch grup (w obu zagra po sześć zespołów) najprawdopodobniej wyłoni zasada "serpentyny". W takim przypadku z jedynką zostanie rozlosowana Japonia, a potem na zmianę do grup A i B trafią po dwie kolejne drużyny z zestawienia FIVB.

Źródło: Newspix Polscy siatkarze to trzecia drużyna w rankingu FIVB

Słabsza grupa?

Pięć meczboli na nic. Turniej olimpijski bez polskich siatkarek To prawie... czytaj dalej » Jeśli podział na grupy zostanie przeprowadzony według zasady "serpentyny", Biało-Czerwoni trafią do teoretycznie słabszej grupy A. W niej grałyby: Japonia (gospodarz), Polska (3), Włochy (4), Kanada (7), Iran (8) i Wenezuela (36). Do grupy B trafiłyby: Brazylia (1), USA (2), Rosja (5), Argentyna (6), Francja (9) i Tunezja (22). Do ćwierćfinału igrzysk awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy.

Niestety na igrzyska nie zakwalifikowały się polskie siatkarki, które swoją ostatnią szanse zaprzepaściły, przegrywając z Turcja 2:3 w półfinale turnieju w Apeldoornie. Do Tokio pojadą ich pogromczynie, które za sprawą "serpentyny" mogą zmierzyć się w grupie B z Chinami, USA, Rosją, Włochami i Argentyną. W drugiej prawdopodobnie zagra: Japonia, Serbia, Brazylia, Korea Południowa, Dominikana i Kenia.

Igrzyska zostaną przeprowadzone w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Transmisje w Eurosporcie.

Grupy igrzysk w przypadku losowania na zasadzie "serpentyny":

Grupa A: Japonia, Polska, Włochy, Kanada, Iran, Wenezuela

Grupa B: Brazylia, USA, Rosja, Argentyna, Francja, Tunezja

Ranking FIVB siatkarzy:

1. Brazylia 335 pkt

2. USA 280

3. Polska 272

4. Włochy 206

5. Rosja 204

6. Argentyna 161

7. Kanada 157

8. Iran 137

9. Francja 130

10. Japonia 122

22. Tunezja 36

36. Wenezuela 15