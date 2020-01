Turniej kwalifikacyjny do Tokio. Holenderki w półfinale już przed meczem z Polkami

- Pierwsze mecze są trudne dla wszystkich, a do tego w hali w Apeldoorn nie gra się łatwo - powiedział Jacek Nawrocki, selekcjoner polskich siatkarek, po zwycięstwie drużyny z Bułgarią 3:1 w inauguracyjnym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio.

Holenderki tylko w trzecim secie trafiły na bardziej zdecydowany opór rywalek, dla których był to praktycznie mecz ostatniej szansy. Podopieczne Ivana Petkowa miały nawet setbola, ale gospodynie wygrały trzy ostatnie piłki.

Spotkanie z Biało-Czerwonymi nie będzie miało już tak istotnego dla nich znaczenia, ale może im zapewnić pierwsze miejsce w grupie A.

Rehabilitacja Turczynek

Igrzyska olimpijskie bez siatkarskich mistrzów Europy Siatkarscy... czytaj dalej » W grupie B Turczynki, po niespodziewanej porażce z Niemkami (1:3) na inaugurację imprezy, w środę pokonały Chorwację 3:1. Z kolei mecz Niemek z Belgią pod względem emocji mógłby być ozdobą mistrzostw Europy czy świata.

Belgijki nie wykorzystały kilku piłek setowych w pierwszej partii oraz jednej w drugiej i przegrywały 0:2. W kolejnej odsłonie dla odmiany obroniły dwa meczbole i wróciły do gry. W czwartym secie znów było bardzo nerwowo w samej końcówce, Niemki skończyły dopiero czwartą piłkę meczową.

Rozczarowana Grobelna

Pochodząca z Polski belgijska atakująca Kaja Grobelna po spotkaniu nie ukrywała rozczarowania.



- Jeden, dwa punkty zadecydowały o tym, że przegrałyśmy to spotkanie. Zabrakło trochę szczęścia, może jednej zawodniczki, która skończyłaby tę ostatnią piłkę. Jestem dumna, że po dwóch tak pechowo przegranych setach nie poddałyśmy się i walczyłyśmy do końca - powiedziała była siatkarka Grot Budowlani Łódź.



Niemki po dwóch zwycięstwach są już jedną nogą w najlepszej czwórce. W tej grupie prawdopodobnie piątkowe spotkanie Belgii z Turcją zadecyduje o tym, który z zespołów awansuje do półfinału i przedłuży nadzieję na awans na igrzyska.



- Wygrałyśmy dwa sparingi z Turczynkami przed turniejem, znamy je doskonale. Wiemy, że też nie wiedzie im się tu najlepiej i musimy to wykorzystać - dodała Grobelna.



Udział w turnieju olimpijskim zapewni sobie tylko zwycięzca finału zaplanowanego na 12 stycznia.



WYNIKI:



grupa A:



Holandia – Bułgaria 3:0 (25:19, 25:19, 26:24)



tabela

m pkt sety

1. Holandia 2 6 6-0

2. Polska 1 3 3-1

3. Azerbejdżan 1 0 0-3

3. Bułgaria 2 0 1-6



grupa B:



Turcja – Chorwacja 3:1 (26:28, 25:12, 25:20, 25:21)

Niemcy – Belgia 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22)



tabela

m pkt sety

1. Niemcy 2 6 6-2

2. Turcja 2 3 4-4

3. Belgia 1 0 1-3

4. Chorwacja 1 0 1-3



program czwartkowych spotkań:



grupa B: Belgia – Chorwacja (13.00)

grupa A: Bułgaria – Azerbejdżan (16.00)

grupa A: Holandia – Polska (19.30)