Ten Projekt potrzebuje czasu. Mistrzowie Polski z pierwszym trofeum w sezonie

Zespół ze stolicy przeżył zwariowane lato. Po upadku firmy ONICO, dotychczasowego sponsora tytularnego klubu, długo nie było jasne, czy siatkówka na najwyższym poziomie w Warszawie w ogóle przetrwa.

Projekt na ostatnią chwilę

Wicemistrz Polski z nowym właścicielem i licencją Stołeczny klub... czytaj dalej » W publikacjach prasowych długo pisano o "drużynie z Warszawy", aż we wtorek, dzień przed meczem o Superpuchar, doszło do przełomu - klub wydał komunikat o pozyskaniu właściciela i licencji na grę w ekstraklasie i Lidze Mistrzów. Tak na siatkarskiej mapie Polski pojawił się Projekt Warszawa.

Odetchnąć mogą zatem stołeczni kibice, ale i całe środowisko, bo gdyby drużyna nie przetrwała na lodzie zostaliby tak uznani zawodnicy jak Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, Andrzej Wrona, Kevin Tillie czy trener Andrea Anastasi. A to byłaby strata dla całej polskiej siatkówki.

Organizacyjne zamieszanie to jedno. Pamiętać też warto, że dopiero co skończył się sezon reprezentacyjny, a część z polskich siatkarzy ledwo zdążyła rozpakować walizki po podróży z Japonii, gdzie walczyli w Pucharze Świata.

Parodi jak w domu

Pierwszy oficjalny mecz nowych rozgrywek klubowych od początku lepiej układał się dla mistrzów z Kędzierzyna-Koźla. W ich szeregach pierwsze skrzypce grał pozyskany niedawno Simone Parodi. Włoch sprawiał wrażenie jakby był w drużynie od lat, a halę znał jak własną kieszeń. 33-latek kończył niemal wszystkie piłki w ataku, a potrafił również razić atomową zagrywką i już w pierwszym secie upolował dwa asy.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Simone Parodi świetnie wprowadził się do nowej drużyny

A co po drugiej stronie siatki? Na skrzydle niemiłosiernie męczył się Kwolek, który raz po raz wpadał w blok, a dobra gra środkowych to było zdecydowanie za mało. Kędzierzynianie przewagę zbudowali już po pierwszej przerwie technicznej, później tylko konsekwentnie ją powiększając. Pierwsza partia padła łupem faworytów - 25:17.

66 punktów w secie

Dres zamienił na garnitur. Pięć setów i wygrana w debiucie Heynena Od zwycięstwa... czytaj dalej » Mistrzowie Polski nakręcili się, warszawianom nie szło, więc Anastasi próbował coś zmieniać. W ataku zameldował się Igor Grobelny i choć była to roszada trafiona, to ogólny obraz gry długo nie ulegał zmianie. Wyraźną kontrolę mieli kędzierzynianie, a Projekt zrywami starał się gonić. Udało się w ostatnim momencie, bo ze stanu 21:24 doprowadzili do piłki setowej (25:24). Na tym etapie zaczęło się prawdziwe przeciąganie liny, z którego zwycięsko wyszła jednak ZAKSA. Było 34:32 w drugiej partii i 2:0 w całym spotkaniu.

Projekt zaciętą końcówkę przegrał, ale zyskał co innego - pewność i odpowiedni rytm. Szybko znalazło to przełożenie na wynik. Warszawianie w kolejnym secie konsekwentnie punktowali, a nadarzające się okazję w kontrach wykorzystywali bezlitośnie. Wyszli na prowadzenie 14:10, później 20:15 i byli już nie do zatrzymania (25:19). Potrzebny był zatem czwarty set.

Odzyskana kontrola

Siatkarze, debiutującego na polskich parkietach, trenera Nikoli Grbicia kontrolę odzyskali już po pierwszych piłkach. Przyznać trzeba, że głównie za sprawą błędów warszawian, ale potrafili doskonale to wykorzystać. Momentalnie zrobiło się 6:3, a co mistrz, to mistrz - kędzierzynianie już tego nie wypuścili. Seta wygrali do 23 i to oni cieszą się z pierwszego trofeum w sezonie.

Rozgrywki ligowe wystartują już w najbliższy weekend, a obie drużyny będą poważnymi kandydatami do medali.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa 3:1 (25:17, 34:32, 19:25, 25:23)