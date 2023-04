Sensacja w lidze siatkarek. Mistrzynie Polski nie zagrają nawet o medale

Z nożem na gardle obrończynie tytułu siatkarki Chemika Police toczyły ćwierćfinałową rywalizację. Kilka dni po zdobyciu Pucharu Polski przegrały bowiem u siebie pierwszy mecz play off we własnej hali z Budowlanymi 1:3. Zacięty bój o Puchar Polski siatkarek. Chemik Police odwrócił losy finału Siatkarki Grupy... czytaj dalej »

Same sobie winne

W miniony wtorek w Łodzi odrobiły straty, grając o niebo lepiej niż w premierowym spotkaniu przeciwko łodziankom. Teraz wyższość miały potwierdzić u siebie, ale "na dzień dobry" przegrały seta, w którym łodzianki prowadziły od początku do samego końca.

Drugą partię kontrolowały chemiczki, ale w trzeciej znów na początku kilkupunktową przewagę zdobyły przyjezdne i rozsądnie grając pilnowały jej przez większość partii. Wprawdzie gospodynie wyrównały na 22:22, ale potem dwukrotnie z zagrywką nie poradziła sobie Maria Stenzel i łodzianki znowu wyszły na prowadzenie w setach.



Podobnie wyglądała partia czwarta, w której Budowlane od stanu 10:10 wypracowały trzy punkty przewagi i pilnowały jej jak najcenniejszego skarbu. W końcówce granej na przewagi doskonale spisywała się Monika Fedusio, jednak kluczowy atak zaprezentowała Dominika Sobolska-Tarasova, której kontra z lewego skrzydła poniosła Budowlane do półfinału, w którym powalczą z Developresem Rzeszów.

Źródło: PAP Monika Fedusio z Budowlanych była znów nie do zatrzymania

- To co się dzisiaj stało w Szczecinie jest nie do opisania. Ograłyśmy w ćwierćfinale zdecydowanie najlepszą drużynę w Polsce. Nawet jeśli w półfinale wygramy rywalizację z Developresem, to nie będzie aż taką niespodzianką, jak nasze zwycięstwo z Chemikiem - przyznała po meczu Ewelina Polak, rozgrywająca Budowlanych, była mistrzyni Polski w barwach Chemika.

- Decydująca była nasza determinacja. Gdy wygrałyśmy długą, przedostatnią akcję, w której wybroniłyśmy kilka piłek nie do obrony, to dałyśmy Chemikowi sygnał, że dzisiaj z nami nie wygrają. Myślę, że to czego dokonałyśmy w dzisiejszym meczu spowoduje w polickim klubie prawdziwą rewolucję, ale po niej będą jeszcze silniejsze - dodała.





Meldujemy się w półfinale @TAURONLiga!

Grupa Azoty Chemik Police vs. Grot Budowlani Łódź 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 27:29) pic.twitter.com/hCjSco9mbf — Grot Budowlani Łódź (@budowlani_lodz) April 15, 2023

"To boli"

Chemik po raz pierwszy od powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w 2013 roku nie zagra nawet w fazie półfinałowej.

- My chciałyśmy ten mecz wygrać 3:0. Nie udało się. Przegrałyśmy i to boli. Chylę jednak czoła przed rywalkami, bo naprawdę walczyły o każdą piłkę - stwierdziła przyjmująca Chemika Martyna Czyrniańska.



Zdaniem trenera Chemika Radosława Wodzińskiego, w jego zespole zawiodła zagrywka. - Słabiej także funkcjonowała obrona. Uciekło nam sporo piłek, jakieś kiwki za blok czy plasowane ataki rywalek - podkreślił szkoleniowiec policzanek.

Warto dodać, że jego podopieczne dwa tygodnie temu zdobyły Puchar Polski.



Przegrywamy w ćwierćfinale i odpadamy z walki o mistrzostwo Polski pic.twitter.com/52k9tI0VgZ — Grupa Azoty Chemik Police (@kpschemikpolice) April 15, 2023

Źródło: PAP/Marcin Bielecki Chemik był górą w finale Pucharu Polski, ale w lidze lepsze były łodzianki





Grupa Azoty Chemik Police – Grot Budowlani Łódź 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 27:29)



Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-1 dla Budowlanych.



Chemik: Fabiola de Sousa, Martyna Łukasik, Agnieszka Korneluk, Jovana Brakocevic-Canzian, Martyna Czyrniańska, Iga Wasilewska - Maria Stenzel (libero) - Maira Cipriano, Joanna Sikorska, Katarzyna Połeć.



Budowlani: Małgorzata Lisiak, Ewelina Polak, Monika Fedusio, Dominika Sobolska-Tarasova, Melis Durul, Aleksandra Kazała - Justyna Łysiak (libero) - Justyna Kędziora, Martyna Łazowska, Justyna Kędziora.