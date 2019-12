Za wysokie progi dla Budowlanych. Tureckie gwiazdy pokazały moc

W grupie A Ligi Mistrzyń Grot Budowlani nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Po gładkiej porażce pod koniec listopada w Stambule z Fenerbahce (0:3), w środę łodzianki mierzyły się z kolejnym gigantem tureckiej i europejskiej siatkówki.

Pełna dominacja

W składzie ekipy gości, która niedawno była druga w klubowych mistrzostwach świata, nie brakowało czołowych zawodniczek globu. Należą do nich m.in. dwukrotna mistrzyni Europy z reprezentacją Serbii atakująca Tijana Bosković, jedna z najlepszych przyjmujących na świecie Koreanka Kim Yeon-Koung, Amerykanka Lauren Gibbemeyer czy Brazylijka Natalia Pereira.

Zgodnie z przypuszczeniami od pierwszych piłek inicjatywna należała do wicemistrzyń Turcji. W otwierającym secie podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza próbowały utrzymywać dystans punktowy, ale z każdą piłką różnica umiejętności była coraz bardziej widoczna. Łodzianki przede wszystkim miały problemy z kończeniem ataków. Rywalki dominowały w każdym elemencie gry i zakończyły partię do 17.



Kolejna odsłona wyglądała podobnie. Przyjezdne punkty zdobywały z dużą łatwością, za to wicemistrzyniom Polski przychodziło to z ogromnym trudem. W efekcie wraz z trwaniem tego seta zyskiwały coraz większą przewagę. Przy setbolu Eczacibasi wygrywało 24:16, co najlepiej obrazowało potencjał tego zespołu.

Emocje w trzecim secie

Dość nieoczekiwanie faworytki miały trochę problemów w trzecim secie. Po dwóch udanych akcjach Charlotte Leys łodzianki wygrywały w nim 15:13 i dopiero to zmobilizowało przyjezdne do większego wysiłku. Znów zaczęły zatrzymywać na siatce siatkarki z Łodzi, a w ataku kolejne akcje kończyła najskuteczniejsza w tym spotkaniu Tijana Bosković (17 pkt.). Ostatecznie Serbka i jej koleżanki nie pozwoliły na przedłużenie meczu o kolejnego seta, choć gospodynie w końcu nawiązały walkę.



W 4. kolejce LM Budowlani zagrają 22 stycznia z Fenerbahce przed własną publicznością.



Grot Budowlani Łódź - Eczacibasi Stambuł 0:3 (17:25, 16:25, 22:25).



Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Anna Bączyńska, Anna Lewandowska, Charlotte Leys, Małgorzata Śmieszek, Julia Twardowska - Maria Stenzel (libero) - Paulina Bałdyga, Gabriela Maciagowski.



Eczacibasi Stambuł: Carli Lloyd, Kim Yeoung-Koung, Natalia Perreira, Tijana Bosković, Lauren Gibbemeyer, Beyza Arici - Simge Akoz Signem (libero) - Hande Baladin, Yasemin Guveli, Buse Melis Kara.

Wyniki 3. kolejki i tabela grupy A Ligi Mistrzyń:

Grot Budowlani Łódź - Eczacibasi VitrA Stambuł 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

LP Salo - Fenerbahce Opet Stambuł 0:3 (10:25, 16:25, 14:25)



Tabela:

M Z P sety pkt

1. Eczacibasi VitrA Stambuł 3 3 0 9-2 8

2. Fenerbahce Opet Stambuł 3 2 1 8-3 7

3. Grot Budowlani Łódź 3 1 2 3-7 3

4. LP Salo 3 0 3 1-9 0