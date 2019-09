Popis Francuzów, męczarnie Serbów. Grono półfinalistów uzupełnione

Francja była rywalem Polaków w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

17.09.2019 | Polska - Czarnogóra 3:0 w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

W 1/8 finału Trójkolorowi rozprawili się z Finlandią 3:0. Ekipa Italii, również bez straty seta, ograła Turcję. Taki urok turnieju rozszerzonego do 24 drużyn. Na jakiekolwiek emocje (w fazie grupowej nie było ich praktycznie wcale) trzeba było poczekać do ćwierćfinałów.



Problemy Polaków z podróżą do Lublany. Na pomoc rządowy samolot Później niż... czytaj dalej » Ten Francji z Włochami zapowiadał się szlagierowo. W końcu naprzeciw siebie stanęły europejskie potęgi. Mecz lepiej zaczęli gospodarze, którzy na początku zablokowali Iwana Zajcewa. Bombardier z Italii nie potrafił się odnaleźć. W jednej z następnych akcji popełnił błąd - trafił w antenkę i zrobiło się 13:9 dla Francuzów. U nich swobodnie piłki zbijał Earvin Ngapeth, największy skandalista, a zarazem gwiazdor reprezentacji.

Akcja meczu albo i turnieju

Trójkolorowi grali z rozmachem. Ngapeth wcielił się nawet w rolę rozgrywającego, a w samej końcówce trzy asy serwisowe posłał atakujący Stephen Boyer. Było 22:13, a skończyło się 25:16. Francuzi ostatni punkt zdobyli po tym, jak zablokowali Zajcewa. Pełna dominacja.



W drugim secie kibice zobaczyli akcję meczu, a być może i całego turnieju. Francuski libero Jenia Grebennikov tylko w sobie znany sposób odbił na drugą stronę siatki - wydawało się - beznadziejną piłkę. Włosi już zaczęli świętować, w ostatniej chwili zebrali się raz jeszcze, ale Gabriele Nelli został spektakularnie zatrzymany. Miejscowi oszaleli, włącznie z całym zespołem.



Drzyzga: nigdy nie było takiej grupy zawodników Kroczą od... czytaj dalej » Francuzi prowadzili już 14:10 po tym, jak punkt z zagrywki zdobył Ngapeth. Wydawało się, że pewnie zgarną kolejną partię. Ale Włosi niespodziewanie odrobili straty, a nawet objęli prowadzenie (22:21). I wtedy atomowym zbiciem wyrównał Ngapeth. Po chwili lider Trójkolorowych zepsuł zagrywkę, a w ataku pomylił się Boyer. Gospodarze jednak wytrzymali ciśnienie - zdołali obronić piłkę setową (24:24).



I to oni lepiej wytrzymali wojnę nerwów. A raczej nie dał rady Zajcew, który dwa razy spektakularnie zepsuł ataki.

Wychodziło im wszystko

Włosi byli pod ścianą, ale w trzecim secie w zasadzie nie podjęli walki. Francuzom wychodziło niemal wszystko. Szybko odskoczyli na 12:4. Kibice, pewni efektownego triumfu, odśpiewali nawet hymn. A ich zawodnicy zrobili swoje, zwyciężając 25:14.



Rywalem Francuzów w piątkowym półfinale będzie Serbia, która po trudnym boju pokonała Ukrainę 3:2.



W pierwszym meczu o finał Polacy zmierzą się w czwartek ze Słowenią (początek o godz. 20.30, relacja na żywo w eurosport.pl).



Spotkania o brąz (w sobotę) i złoto (w niedzielę) zostaną rozegrane w Paryżu.

Wyniki 1/4 finału mistrzostw Europy:

wtorek, Nantes

Francja - Włochy 3:0 (25:16, 27:25, 25:14)

wtorek, Antwerpia

Serbia - Ukraina 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9)

poniedziałek, Apeldoorn

Polska - Niemcy 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

poniedziałek, Lublana

Słowenia - Rosja 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21)

Program kolejnych meczów:

półfinały

czwartek, Lublana

Słowenia - Polska (20.30)

piątek, Paryż

Francja - Serbia (20.45)



sobota, Paryż

mecz o 3. miejsce (18.00)



niedziela, Paryż

finał (17.30)