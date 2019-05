Polski blok na wagę tytułu. Historyczny triumf

Polki z Azjatkami spotkały się też w fazie grupowej i wygrały 3:1. W finale 34. edycji powtórzyły ten wynik, prezentując bardzo dobry poziom. Kluczem do wygranej okazała się znakomita gra w bloku. Podopieczne Jacka Nawrockiego aż 18-krotnie skutecznie zatrzymywały ataki rywalek, Japonki zanotowały tylko trzy bloki. Pierwszy finał Polek w Montreux od 33 lat. Pogrom w drugim secie Koncertowe... czytaj dalej »

Koncert 22-latki

Znakomicie grą kierowała Marlena Pleśnierowicz, która ze względu na kontuzję zmienniczki Julii Nowickiej, nie schodziła praktycznie z parkietu. Wytchnienia nie miała również Malwina Smarzek, której w ataku Pleśnierowicz nie oszczędzała. 22-letnia atakująca była momentami nie do zatrzymania, zdobyła 28 punktów, a w całym turnieju aż 127.

Smarzek nie myliła się w kluczowych momentach setów, a szczególnie nerwy na wodzy potrafiła utrzymać w czwartej partii, kiedy do końca wynik był sprawą otwartą. Atakująca Zanetti Bergamo praktycznie się nie myliła w ataku, a przy drugim meczbolu dla Polski błąd popełniła środkowa Aya Watanabe posłała piłkę poza linię i nasze siatkarki mogły cieszyć się z historycznego sukcesu.

Mecz mógł zakończyć się zwycięstwem 3:0, bowiem w drugim secie po ataku Magdaleny Stysiak było 22:21 dla Polski. Japonki w końcówce postawiły na ryzykowną zagrywkę, co się im opłaciło.

Nagrody dla Polek

MVP turnieju została Smarzek, która została wybrana również najlepszą atakującą. Indywidualne wyróżnienia trafiły także do środkowej Agnieszki Kąkolewskiej i przyjmującej Martyny Grajber.

Biało-Czerwone bardzo udanie rozpoczęły kolejny reprezentacyjny sezon. To też dobry prognostyk przed rozpoczynającą się we wtorek Ligą Narodów. Polska będzie gospodarzem pierwszego turnieju, który odbędzie się w Opolu.



After an amazing match point, the polish team closes this 34th edition of the Montreux Volley Masters by winning 3-1 against Japan. The players thrilled us in this final. What a pleasure to see two of the greatest international teams play. #montreuxmasters@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/NUvnhtYg9H — Montreux Masters (@MontreuxMasters) May 18, 2019

Polska - Japonia 3:1 (25:15, 19:25, 25:21, 25:19)



Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Natalia Mędrzyk, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) – Olivia Różański, Magdalena Stysiak.

Japonia: Nanami Seki, Aya Watanabe, Aika Akutagawa, Yurie Nabeya, Risa Shinnabe, Yuka Imamura, Mako Kobata (libero) - Miyu Nakagawa, Yuki Ishii, Myia Sato, Miwako Osanai.

Nagrody w Montreux Volley Masters:

najlepsze przyjmujące: Yurie Nabeya (Japonia), Martyna Grajber (Polska)

najlepsze środkowe: Agnieszka Kąkolewska (Polska), Sarah Luisa Fahr (Włochy)

najlepsza libero: Mako Kobata (Japonia)

najlepsza rozgrywająca: Nanami Seki (Japonia)

najlepsza atakująca: Malwina Smarzek (Polska)

MVP: Malwina Smarzek (Polska)



Klasyfikacja końcowa:

1. Polska

2. Japonia

3. Włochy

4. Tajlandia

5. Turcja

6. Chiny

7. Niemcy

8. Szwajcaria