Związek dementuje. Heynen zostaje z kadrą w Chicago

Trudny początek, później koncert. Polacy mają półfinał Ligi Narodów Polscy siatkarze... czytaj dalej » Heynen w przypadku awansu Polski do półfinału turnieju Final Six miał opuścić reprezentację złożoną głównie z młodych zawodników i wrócić do kraju. Taką informację przekazał dziennikarz Marcin Lepa.



Jedna z teorii mówiła, że trener po wylądowaniu w Polsce chciał od razu ruszyć do Zakopanego, gdzie do turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich przygotowuje się pierwsza kadra.



Według innej wersji, Heynen miał udać się do Włoch, bo w środku tygodnia został mianowany trenerem Sir Safety Perugia, zespołu wicemistrza kraju. Miał łączyć funkcje selekcjonera reprezentacji Polski i trenera Perugii. I to wbrew temu, co Belg mówił, gdy w maju rozstawał się z niemieckim klubem VfB Friedrichshafen. - Chciałem być pewny, że mogę się skupić na jednej rzeczy. Chcę skupić się na reprezentacji - tłumaczył swoją decyzję w jednym z wywiadów.

Tymczasem Polacy w Chicago po sensacyjnym zwycięstwie z faworyzowaną Brazylią nie zamierzali zwalniać tempa i w nocy z czwartku na piątek uporali się również z Iranem. Wygrali grupę B i zapewnili sobie awans do półfinału.

W piątek mają wolne, do gry wrócą z soboty na niedzielę. Z kim, tego jeszcze nie wiedzą. Czekają na rozstrzygnięcia w grupie A, tam o wszystkim zadecyduje mecz USA - Rosja. Zwycięzca zajmie pierwsze miejsce, przegrany skończy drugi i zagra z Polską o finał.

Na pewno z Heynenem na ławce

Pewne jest, że z Heynenem na ławce.

"Dostaliśmy informację od osoby wysoko postawionej w kadrze narodowej siatkarzy: nasza reprezentacja i Vital Heynen po meczach z Brazylią i Iranem ten weekend spędzą w Chicago na meczach w strefie medalowej" - uspokoił w oświadczeniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



