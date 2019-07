Polacy dziwią się samym sobie. "Mieliśmy być słabsi"

30.11 | Na co dzień walczą ze sobą o każdy punkt, ale dla Szlachetnej Paczki połączyli siły. Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i ONICO Warszawa - a wśród nich aktualni mistrzowie świata - wspólnie przygotowali paczki dla potrzebujących rodzin.

11.07.2019 | Wymarzony początek polskich siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po kapitalnym spotkaniu pokonali w Chicago Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9) i zrobili wielki krok w stronę półfinału.

12.07.2019 | Polscy siatkarze nie przestają zachwycać. W Chicago Biało-Czerwoni pokonali Iran 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:22) i jako pierwsza drużyna zapewnili sobie awans do półfinału Ligi Narodów.

Polscy siatkarze pokonali Iran w Final Six Ligi Narodów

Polscy siatkarze pokonali Iran w Final Six Ligi Narodów

FINAL SIX LIGI NARODÓW SIATKARZY: WYNIK I RELACJA NA ŻYWO Z MECZU POLSKA - IRAN

W nocy ze środy na czwartek w pierwszym meczu w grupie B rozgrywanego w Chicago turnieju Polacy pokonali Brazylię 3:2."Przegraliśmy z Polską B" - lamentowały media z Ameryki Południowej. Dzień później mogli to powtórzyć dziennikarze z Iranu. Tyle że tym razem Polacy wygrali w jeszcze bardziej przekonującym stylu 3:1.

- To niesamowite uczucie, ponieważ walczyliśmy całym sercem. Było nawet ciężej niż wczoraj, ponieważ mieliśmy mniej siły i mniej energii. Ale w drużynie jest 14 zawodników i wszyscy nam pomagają. Wygraliśmy grupę i zapewniliśmy sobie awans do półfinału. To dla nas niesamowity wynik, ale chcemy więcej - powiedział jeden z bohaterów meczu z Iranem i kapitan Polaków Karol Kłos.

Tak jak dzień wcześniej z Brazylią Biało-Czerwoni musieli odrabiać straty. - W pierwszym secie nie blokowaliśmy i nie broniliśmy. Naszą najlepszą bronią jest blok. Kiedy nie blokujesz, nie wygrasz. Wiele zespołów nie może wygrać bez bloku. Ale w trakcie meczu się poprawialiśmy - relacjonował selekcjoner Polaków Vital Heynen.

- Zaczęliśmy kontrolować ich ataki i zrobiła się inna gra. To szaleństwo. Wczoraj rozegraliśmy pięć setów i mieliśmy być słabsi fizycznie. Ale pokazaliśmy, że jesteśmy mocniejsi. Im dłużej graliśmy, tym byliśmy lepsi - komplementował polski zespół Heynen.

Półfinał Final Six z udziałem reprezentacji Polski o 3 w nocy z soboty na niedzielę. Rywala wyłoni piątkowe spotkanie Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Relacja na żywo w Eurosport.pl.