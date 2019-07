Final Six kreuje polskie gwiazdy. "Wszyscy jesteśmy bohaterami"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - IRAN

Biało-Czerwoni przyjechali na Final Six do Chicago w wielkiej formie. W nocy z czwartku na piątek pokonali Iran i zapewnili sobie miejsce w najlepszej czwórce imprezy. Sukcesu mogłoby nie być, gdyby nie genialna postawa Norberta Hubera. Ledwie 20-letni środkowy przechodził samego siebie, uzbierał 13 punktów, kończąc wszystkie osiem piłek w ataku, które otrzymał.

Nie boi się nikogo

- Uważam, że wszyscy jesteśmy bohaterami. Zrobiliśmy coś super. Wygraliśmy dwa mecze, a nikt na nas nie stawiał. Nasze akcje w tym turnieju idą w górę i mam nadzieję, że to nie koniec. W sobotę gramy półfinał. Liczę, że znów pokażemy dobrą siatkówkę, a jeśli przegramy, to z podniesioną głową - stwierdził tuż po spotkaniu na antenie Polsatu Sport.

Trudny początek, później koncert. Polacy mają półfinał Ligi Narodów Polscy siatkarze... czytaj dalej » - Jak już jesteśmy w półfinale, to zrobimy wszystko, żeby awansować do finału i wygrać ten turniej. Z kim w półfinale? Pokonaliśmy już pierwszą i drugą drużynę rundy zasadniczej Ligi Narodów, więc w półfinale niech gra z nami, kto chce - dodał siatkarz, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Skry Bełchatów.

Będą leżeć do góry nogami

Ale zwycięstwo z Iranem miało wielu ojców. Kolejnym był Bartosz Bednorz, który błyszczał skutecznością, kiedy drużyna najbardziej tego potrzebowała. To postawa przyjmującego dała pozostałym impuls po przegranym pierwszym secie.

- Cieszę się ogromnie z tego, że mogę być częścią tego wspaniałego zespołu. Po raz kolejny zostawiliśmy serducho. Proszę mi wierzyć, że nie mamy teraz siły, ledwo stoimy na nogach, ale wywalczyliśmy sobie ten awans do półfinału. W piątek mamy wolne, to dzień na regenerację. Będziemy odpoczywać, leżeć do góry nogami. Musimy dobrze zjeść i skupić się już na półfinale. Z kim chciałbym tam zagrać? W tym turnieju nie ma słabych drużyn i trzeba się liczyć, że każdy mecz będzie taki jak nasz z Iranem i dzień wcześniej z Brazylią. Musimy być na to gotowi. Nie jest istotne, z kim teraz się zmierzymy. Każdy jest mocny, z każdym już kiedyś graliśmy. Pozostaje kwestia dobrego przygotowania się do każdego przeciwnika - przyznał 24-latek.

Polacy swój półfinał rozegrają w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3.00. Ich rywalem będzie przegrany ze starcia USA - Rosja.

Liga Narodów 2019 - Final Six. Tabela grupy B Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Polska 2

6-3 5

2. Brazylia 1

2-3 1

3. Iran 1

1-3 0