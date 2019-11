Demolka w godzinę. Bolesna porażka siatkarek Grot Budowlanych w Lidze Mistrzyń

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

22.05.2018 | Kapitalny wyczyn polskich siatkarek! W Makau reprezentacja Biało-Czerwonych pokonała mistrzynie olimpijskiej Chinki 3:2, a genialne zawody zanotowała zdobywczyni 35 punktów Malwina Smarzek. To drugie zwycięstwo zawodniczek Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów.

20.11.2019 l Udany początek siatkarek Grot Budowlanych Łódź w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce rozgrywek wicemistrzynie Polski pokonały we własnej hali fiński LP Salo 3:1 (25:16, 25:12, 18:25, 25:22).

Po udanej inauguracji rozgrywek i zwycięstwie nad fińskim LP Salo 3:1 w drugim meczu łodzianki czekało bardzo trudne zdanie. Ich rywalem była bowiem czołowa drużyna tureckiej ekstraklasy i faworytki rozgrywek. W składzie Fenerbahce występują m.in. mistrzyni świata i Europy Serbka Brankica Mihajlovic, reprezentantki Turcji, które w europejskim czempionacie wywalczyły srebrny medal - Eda Erdem Dunar i Naz Aydemir Akyol oraz skuteczna Amerykanka Kelsey Robinson.

Jak się okazało, najwięcej kłopotów wicemistrzyniom Polski sprawiała 20-letnia Kubanka Melissa Vargas, która w całym spotkaniu zdobyła 16 punktów. Różnica umiejętności była widoczna, a łodziankom podjąć walkę udało się tylko w otwierającym secie. Co prawda gospodynie zaczęły go od prowadzenia 6:1, ale później podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza zmniejszyły straty do dwóch punktów (18:16). Przyjezdne nieźle prezentowały się w obronie, lecz w końcówce nie były w stanie powstrzymać mocnych ataków Mihajlovic i Vargas.

W dwóch kolejnych odsłonach siatkarki Budowanych były już tylko tłem dla coraz lepiej grających rywalek. W drugim secie nie dość, że gospodynie punkty zdobywały z ogromną łatwością i seriami, to łodzianki popełniały wiele błędów. M.in. po dwóch blokach na Anastasii Kraidubie i Charlotte Leys siatkarki ze Stambułu wygrywały już 10 punktami (18:8), a po kolejnej pomyłce ukraińskiej atakującej Budowlanych było 24:9. Ostatecznie w tej partii łódzki zespół zdobył jedynie 12 punktów.

Fenerbahce nie zwalniało tempa w trzecim, ostatnim secie. Najpierw gospodynie odskoczyły na pięć punktów (12:7), a później zwiększyły przewagę do 18:8 (po ataku Vargas). Szybko do piłki meczowej doprowadziła rezerwowa Ceren Kestirengoz, a całe spotkanie – zaledwie po godzinie gry – zakończyła Fatma Yildirim.

W drugim meczu 2. kolejki grupy A siatkarki Eczacibasi pokonały pewnie LP Salo 3:0.

Z tym drugim zespołem ze Stambułu wicemistrzynie Polski zagrają w kolejnym spotkaniu 18 grudnia w Łodzi.

Fenerbahce - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:12, 25:13)

Fenerbahce Stambuł: Naz Aydemir Akyol, Brankica Mihajlovic, Eda Erdem Dundar, Bahar Toksoy Guidetti, Melissa Vargas, Kelsey Robinson - Melis Yilmaz (libero) - Fatma Yildirim, Beliz Baskir, Ceren Kestirengoz, Ipar Kurt, Sila Caliskan

Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Małgorzata Śmieszek, Charlotte Leys, Anastasia Kraiduba, Jaroslava Pencova, Anna Bączyńska - Maria Stenzel (libero) - Julia Twardowska, Paulina Bałdyga.