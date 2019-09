Drzyzga: nigdy nie było takiej grupy zawodników

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Kapitan Słoweńców przestrzega: jesteśmy w stanie pokonać każdego Chociaż Polacy... czytaj dalej » Seta stracili w meczu otwarcia, z Estończykami. - Gdzie jest kres naszych możliwości? Jak odpadniemy, to odpowiem na to pytanie. Albo jak przegramy 0:3 jakiś mecz, to powiecie, że w końcu znaleźliśmy jakiegoś godnego rywala - mówił Drzyzga.

Drzyzga: Leon jest może najlepszym zawodnikiem na świecie

W poniedziałkowym ćwierćfinale Biało-Czerwoni rozprawili się w Apeldoorn 3:0 z Niemcami. - To nie są zawodnicy młodzi, tylko bardzo doświadczeni i ograni. Gdyby nie kontuzje, ich forma byłaby trochę wyższa i ten mecz wyglądałby inaczej. Ale trzeba też patrzeć na to, jak my gramy, a nie tylko na to, co dzieje się po drugiej stronie siatki - zaznaczył 29-latek.



Zapytano go, czy to najłatwiejszy turniej rangi mistrzowskiej, w którym brał udział. - Uważam, że nigdy wcześniej nie było takiej grupy zawodników, którzy się ze sobą dogadują i lubią razem spędzać czas. To, czy turniej jest łatwy, czy nie... Dla nas jest on fajną przygodą, fajnym przeżyciem i fajnie, że gramy do samego końca - podkreślił.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Siatkarze awansowali do półfinału ME

Niemcy - zgodnie z przewidywaniami - postawili na bardzo mocną zagrywkę, popełniali jednak w tym elemencie bardzo dużo błędów. - Dwa, trzy razy trafili, ale większej krzywdy nam nie zrobili. Przyjmujący odbierali piłkę - nie powiem, że perfekcyjnie - ale utrzymywali ją w boisku, a to wystarczyło, żeby skończyć nasze ataki. Wszystkie drużyny próbują zagrywać na Leona. Niech robią tak dalej, nam to nie przeszkadza. Jest prawie... jest może nawet najlepszym zawodnikiem na świecie. Ale w tym meczu Michał Kubiak w ataku robił swoje, Maciek Muzaj też. Z Wilfredo gra się jak z każdym innym zawodnikiem. Po prostu on atakuje trochę wyżej - ocenił Drzyzga.

"Słoweńcom dodatkowo będą pomagali kibice"

Problemy Polaków z podróżą do Lublany. Na pomoc rządowy samolot Później niż... czytaj dalej » W czołowej czwórce ME Polacy poprzednio byli osiem lat temu - zdobyli wtedy brąz. Drzyzga przestrzega przed podchodzeniem ze zbyt dużą pewnością siebie do rywali, z którymi Biało-Czerwonym przyjdzie się zmierzyć w dwóch pozostałych meczach tegorocznego turnieju. O awans do finału powalczą w czwartek o godz. 20.30 w Lublanie ze Słoweńcami, którzy w ćwierćfinale pokonali broniących tytułu Rosjan 3:1.



- Wszystkie drużyny w tym gronie są w formie, a Słoweńcom będą dodatkowo pomagali kibice. To już jest najwyższy poziom. Nie ma zespołów, przy których wyjdziemy i z palcem w nosie możemy łatwo wygrać. Koncentrujmy się teraz na tym, by jak najszybciej polecieć do Lublany i nie tracić za dużo sił - zaznaczył rozgrywający polskiej reprezentacji.

Szybkiej podróży nie było. Już na lotnisku w Amsterdamie okazało się, że lot został odwołany. Na problemy kadry zareagował premier Mateusz Morawiecki. "Nasza siatkarska kadra utknęła na lotnisku w Amsterdamie. Wysyłamy po nią nasz rządowy samolot, żeby spokojnie mogła dotrzeć na półfinał do Lublany" - oświadczył w mediach społecznościowych. "Trzymamy za nich kciuki" - dodał.