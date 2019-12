Aresztowano jednego z najlepszych siatkarzy świata. Grozi mu pięć lat więzienia

Wszystko działo się po zakończonych w sobotę Klubowych Mistrzostwach Świata w Betim. Siatkarz po wywalczeniu brązowego medalu z Zenitem Kazań wybrał się do jednego z klubów nocnych w Belo Horizonte, gdzie miał "klepnąć w pośladek" jedną z bawiących tam kobiet. Ta odpowiedziała uderzeniem w ramię i zawiadomiła policję.

Nawet pięć lat więzienia

N'Gapeth został aresztowany w poniedziałek i przewieziony do więzienia Nelson Hungria w sąsiednim mieście Contagem. Tam przyznał się do naruszenia nietykalności kobiety. Zaznaczył również, że ją przeprosił, tłumacząc, że pomylił ją z jedną ze znajomych. Zawodnik dodał, że tego typu zachowania są "powszechne szczególnie na meczach siatkówki, a we Francji dotykanie pośladków kobiety wcale nie jest napastowaniem".



Zgodnie z brazylijskim prawem N’Gapethowi nie przysługuje zwolnienie za kaucją i grozi nawet pięcioletni wyrok.



Dla uznawanego za jednego z najlepszych siatkarzy świata Francuza to nie pierwszy zatarg z prawem. Stawał już przed sądem za udział w bójce w klubie nocnym, pobicie konduktora TGV oraz jazdę pod wpływem alkoholu.



Największymi sukcesami w karierze 28-latka są złote medale mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów wywalczone z reprezentacją w 2015 roku.