Kadrowiczki bez koronawirusa. Drugi przypadek zakażenia w Treflu

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Bundesliga wróciła do gry. W weekend 16-17 maja odbyła się 26. kolejka niemieckiej ligi. Na trybunach zabrakło kibiców, piłkarze na ławce rezerwowoych siedzieli w odstępach. Zobacz, jak wyglądał powrót Bundesligi.

Bundesliga wróciła do gry

Po 10-tygodniowej przerwie Cristiano Ronaldo wrócił do ośrodka treningowego Juventusu. Serie A wciąż jest zawieszona z powodu epidemii koronawirusa, jednak zespoły mogą już trenować.

Cristiano Ronaldo wrócił do ośrodka treningowego Juventusu

Michał Winiarski, były znakomity siatkarz, mistrz świata z 2014 roku, zadebiutował w roli pierwszego trenera na poziomie PlusLigi. Prowadzony przez niego Trefl Gdańsk przegrał we własnej hali z PGE Skrą Bełchatów 1:3 w pierwszej kolejce sezonu 2019/2020.

Dwaj siatkarze grającego w PlusLidze Trefla, u których stwierdzono koronawirusa, czują się dobrze.

- Ci zawodnicy mieli gorączkę. Obecnie przebywają w domu. Do tej pory nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach mogli się zainfekować - powiedziała rzecznika gdańskiego klubu Justyna Gdowska.

Kolejne testy od poniedziałku

Mecze siatkarzy z Estonią odwołane w ostatniej chwili. Rywale boją się koronawirusa W niedzielę i... czytaj dalej » Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Treflu stwierdzono w piątek, drugi w niedzielę. Ze względu na dobro osobiste zawodników nie poinformowano o kogo chodzi. Natomiast cały zespół, sztab szkoleniowy oraz pracownicy i współpracownicy klubu rozpoczęli izolację, a także postępują zgodnie z zaleceniami sanepidu.

- W poniedziałek możemy poznać wyniki testów u dwóch kolejnych zawodników, którzy przeszli je w sobotę - poinformowała Gdowska.

- Wyniki mogą być znane już w poniedziałek rano. Sanepid informuje o nich do czterech dni, ale z reguły czyni to szybciej. W poniedziałek i we wtorek te testy przejdą natomiast pozostali zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz pracownicy i współpracownicy klubu, którzy ostatni kontakt z pierwszym zakażonym siatkarzem mieli 7-9 dni temu. Te osoby nie mają żadnych objawów wskazujących na zarażenie - zapewniła.

Zespół siatkarzy wycofał się z plażowych rozgrywek PreZero Grand Prix. Zawiesić treningi zdecydowali się również koszykarze Trefla Sopot, którzy korzystają z tej samej sali treningowej w Ergo Arenie co siatkarze gdańskiego zespołu. Sopocianie także będą przechodzić na początku tygodnia testy na obecność SARS-CoV-2.

Kadra wolna od COVID-19

W niedzielę Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że kobieca reprezentacja kraju pomyślnie przeszła zaplanowane wcześniej testy na obecność koronawirusa. Badania były wcześniej zaplanowane. Cała drużyna i sztab szkoleniowy podczas zgrupowania w COS OPO Szczyrk ograniczyła do niezbędnego minimum kontakty zewnętrzne.

- Przeprowadzenie badań było naszą świadomą decyzją. To również kluczowy element bezpieczeństwa w meczach ze Szwajcarkami. Wiemy, jak trudno obecnie pozyskać sparingpartnerki, dlatego zrobiliśmy wszystko, by zespół gości miał pełne przekonanie, iż nie zagraża im w Polsce żadne niebezpieczeństwo związane z pandemią - wyjaśnił trener Jacek Nawrocki.

Ze Szwajcarią Biało-Czerwone zagrają we wtorek i środę w Łodzi o godz. 20.

Wszystko wraca do normy

Względy bezpieczeństwa zwyciężyły. Memoriał Wagnera przełożony W powodu pandemii... czytaj dalej » Dobre wieści napłynęły także z Łodzi. Otóż występująca w TauronLidze siatkarek drużyna ŁKS Commercecon wznowiła w niedzielę treningi. Zajęcia były zawieszone przez tydzień z powodu wykrycia u jednej z zawodniczek zakażenia koronawirusem.

W niedzielę klub z Łodzi poinformował, że powtórne testy potwierdziły brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w zespole, w związku z czym wrócił on do zajęć.



Dodano, że oczekiwany jest jeszcze jeden kontrolny test zawodniczki, która przy poprzednim badaniu miała wynik dodatni. - Jesteśmy pewni, że już niedługo będziemy kontynuować przygotowania w komplecie - nadmieniono.



ŁKS Commercecon o przypadku koronawirusa w drużynie poinformował w poprzednią sobotę. Zapewnił, że przebieg choroby u siatkarki z pozytywnym wynikiem testu jest łagodny i została ona objęta opieką lekarską. Zastrzeżono, że z uwagi na dobro osobiste do publicznej wiadomości nie zostanie ujawnione nazwisko zakażonej siatkarki.

W związku z tą sytuacją decyzją sanepidu zawodniczki oraz sztab szkoleniowy ŁKS trafiły na tygodniową kwarantannę. W tym czasie trenowały w domach.