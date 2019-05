Developres z trzecim miejscem. KSZO spada, Wisła z awansem

Złote siatkarki ŁKS. Po 36 latach przerwy Tradycji stało... czytaj dalej » Starcie o brązowy medal w hali na Podpromiu przyniosło dużo emocji. Zespół gości prowadził już 2:0, ale w kolejnych trzech partiach dominowały rzeszowianki, które zwyciężyły w rywalizacji play off (do trzech wygranych) 3-1. Developres wywalczył brązowy medal po raz drugi w historii, powtarzając sukces sprzed dwóch lat.

Zaroślińska-Król pokazała klasę

W najważniejszych momentach znakomicie prezentowała się atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król. Została ona wybrana najlepszą zawodniczką spotkania.

Developres fazę zasadniczą zakończył na drugim miejscu, ale w półfinale przegrał z późniejszymi mistrzyniami, a więc ŁKS Commercecon Łódź.

Dla drużyny Chemika był to najgorszy sezon od powrotu do ekstraklasy, czyli od 2013 roku. Policzanki po zdobyciu pięciu mistrzowskich tytułów z rzędu zakończyły rozgrywki poza podium.

W poniedziałek zakończyła się rywalizacja o złoty medal, która była wewnętrzną sprawą łódzkich zespołów. ŁKS Commercecon w trzech meczach, wszystkich zakończonych po tie-breakach, okazał się lepszy od Grotu Budowlanych. Dla zwycięskiego klubu to pierwsze mistrzostwo Polski po 36 latach.

Ligę Siatkówki Kobiet opuszcza KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, który przegrał baraż z Wisłą Warszawa. Prowadzone przez debiutującą w tej roli Ewę Cabajewską "Bemowskie Syreny" uległy rywalkom tylko w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu. Potem wygrały trzy kolejne mecze, w tym dziewięć setów z rzędu. Warto dodać, że ekipa od początku marca grała w ośmioosobowym składzie. W obliczu kontuzji zdarzały się mecze, w których nie było nawet jednej zawodniczki rezerwowej.

Siatkarki ze stolicy, które startując do fazy play-off z siódmego miejsca wywalczyły wicemistrzostwo pierwszej ligi, przystąpią do rozgrywek ekstraklasy pod warunkiem spełnienia wymogów licencyjnych. Jeśli władze klubu do tego doprowadzą, to ekstraklasa wróci do Warszawy po ponad 15 latach. Ostatnią ekipą w elicie ze stolicy była Skra.

Czwarty mecz o 3. miejsce: Developres SkyRes Rzeszów - Chemik Police 3:2 (26:28, 10:25, 25:19, 25:22, 15:7).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-1 dla Developresu.

Developres: Rousseaux, Tokarska, Witkowska, Blagojevic, Barakowa, Zaroślińska-Król - Sawicka (libero) - Janewa, Rabka, Mlejnkova, Hatala, Hawryła.

Chemik: Busa, Grajber, Chojnacka, Łukasik, Ogbogu, Mirkovic - Krzos (libero) - Medrzyk, Pleśnierowicz, Gamma, Bednarek

Końcowa kolejność ekstraklasy siatkarek w sezonie 2018/19:

1. ŁKS Commercecon Łódź



2. Grot Budowlani Łódź

3. Developres SkyRes Rzeszów

4. Chemik Police

5. BKS Profi Credit Bielsko-Biała

6. Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz

7. Energa MKS Kalisz

8. E.Leclerc Radmka Radom

9. Enea PTPS Piła

10. DPD Legionovia Legionowo

11. Impel Wrocław

12. KSZO Ostrowiec Św. - spadek

Wisła Warszawa - awans