Pożegnanie za pożegnaniem. Kolejny polski siatkarz zakończył reprezentacyjną karierę

Polski dwukrotny mistrz świata zakończył karierę w reprezentacji Kolejny doskonały... czytaj dalej » Serb wysłał powołania na mecze Ligi Narodów, która rozpocznie pierwszą część sezonu reprezentacyjnego. Na liście powołanych zabrakło kilku doświadczonych graczy.

Wśród największych nieobecnych wymieniało się właśnie Wojtaszka, Fabiana Drzyzgę i Nowakowskiego. Ten ostatni w piątek ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jeszcze wcześniej na taki ruch zdecydował się wieloletni kapitan Biało-Czerwonych, Michał Kubiak.

Wojtaszek podziękował kadrze

A to nie koniec pożegnań zasłużonych zawodników. Taką samą decyzję podjął również Wojtaszek. 33-letni libero, który z kadrą zdobywał m.in. mistrzostwo świata (2018 r.) oraz stawał na podium mistrzostw Europy (2019, 2021), poinformował, że z myślą o pożegnaniu z reprezentacją oswajał się od dłuższego czasu, a brak powołania tylko go w tym utwierdził.

"Ja, tak jak i Wy, dzisiaj z mediów dowiedziałem się o braku powołania do reprezentacji. To jest moment, w którym muszę powiedzieć 'dziękuję' reprezentacji Polski za wspaniałą przygodę, był to wielki zaszczyt. Decyzja w mojej głowie była podjęta znacznie szybciej i nieliczni o tym wiedzieli, lecz w dniu dzisiejszym utwierdziło mnie to, że to ten moment i czas" - napisał w mediach społecznościowych Wojtaszek, który w kadrze zadebiutował w 2013 roku.

"Gratulacje dla wszystkich powołanych i trzymam za was mocno kciuki, bo jeśli zdrowie dopisze, wygracie wszystko!" - kontynuował zawodnik, po czym zwrócił się do najbliższej rodziny, kolegów z reprezentacji i kibiców.

"Chłopaki... będzie mi was cholernie brakować oraz atmosfery, której nie da się opisać. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem okazję pracować… trenerom, fizjoterapeutom, lekarzom, statystykom i całej ekipie! Kibice najlepsi na świecie - dzięki" - pożegnał się Wojtaszek.

Czy to ostatnie takie rozstanie? Wciąż nie wiadomo, co dalej z Drzyzgą. 32-letni rozgrywający na razie milczy.