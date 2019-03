Krok w stronę półfinału Ligi Mistrzów. Skra wygrała z rosyjskim gigantem

Mistrzowie Polski przed decydującym o miejscu w półfinale dwumeczu nie byli na straconej pozycji. W opinii ekspertów w losowaniu trafili na teoretycznie najsłabszego z rozstawionych rywali. Przed czwartkowym starciem w klubie z Bełchatowa przypominano jednak, że wicemistrz Rosji wygrał wszystkie mecze w fazie grupowej, a w jego zespole występują m.in. znany polskim kibicom z występów w Asseco Resovii atakujący reprezentacji Niemiec Georg Grozer, czy Jewgienij Siwożelez, Aleksander Wołkow i Andriej Aszczew, którzy jeszcze kilka lat temu byli ważnymi postaciami reprezentacji Rosji.

Po dwóch setach remis

Na początku pojedynku jaśniej świeciły jednak gwiazdy PGE Skry. Zmotywowani gospodarze szybko przejęli inicjatywę i na niewiele pozwalali strzelbom Zenita. W ataku ekipy gości często mylił się Grozer, a po bloku na nim bełchatowianie prowadzili 10:5. Wypracowaną przewagę podopieczni trenera Roberto Piazzy utrzymali do końca seta (15:10, 20:15 i 24:18), w którym bardzo dobrze spisywali się Jakub Kochanowski (100 proc. skuteczności w ataku), Milad Ebadipour i Milan Katić. Serbski przyjmujący asem serwisowym zakończył pierwszą partię, w której siatkarzom z Bełchatowa wychodziło prawie wszystko.



O tym, że nie będzie aż tak łatwo bełchatowianie przekonali się w drugiej odsłonie. Zawodnicy Zenita poprawili w niej zagrywkę (pięć asów) i obronę, skuteczność odzyskał też Grozer. To właściwie był pokaz siły wicemistrzów Rosji, którzy punkty zdobywali seriami. Prowadzili 6:1, 10:3, 15:7, 20:10, a do piłki setowej atakiem z lewego skrzydła doprowadził Dmitrij Makarienko. Dwie z nich obronił Artur Szalpuk, lecz później pomylił się na zagrywce.

Decydująca trzecia partia

Zupełnie inaczej wyglądały dwa następne sety, który okazały się bardziej zacięte. W trzecim, po początkowej przewadze mistrzów Polski, Zenit doprowadził do remisu (10:10) po bloku na Mariuszu Wlazłym. Później gra toczyła się punkt za punkt, ale w końcu za sprawą Ebadipoura, bloku na Grozerze i asie Wlazłego PGE Skra wygrywała 22:19. Wypracowana przez gospodarzy przewaga wystarczyła do objęcia prowadzenia w setach.



Równie dobrze podopieczni Piazzy spisywali w kolejnej odsłonie. Ważne punkty zdobywał w niej Ebadipour, a po ataku ze środka Kochanowskiego i zagrywce Karola Kłosa odskoczyli rywalom na cztery punkty (16:12). Zwiększyli przewagę blokiem na Makarience (18:13). To odebrało drużynie z Rosji ochotę do gry. Jej gracze często mylili się w polu serwisowym i w ataku. Do piłki meczowej doprowadził Ebadipour (24:17), a po chwili wybrany MVP meczu Irańczyk przypieczętował zasłużone zwycięstwo PGE Skry.



Rewanż w Sankt Petersburgu zaplanowano na środę o godz. 17.30 polskiego czasu.

PGE Skra Bełchatów - Zenit Sankt Petersburg 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).



PGE Skra Bełchatów: Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Milad Ebadipour, Mariusz Wlazły, Jakub Kochanowski, Milan Katic - Kacper Piechocki (libero) – Kamil Droszyński, Renee Teppan, Artur Szalpuk, David Fiel Rodriguez.



Zenit Sankt Petersburg: Siergiej Antipkin, Lukas Divis, Aleksiej Safonow, Aleksandr Wołkow, Georg Grozer, Jewgienij Siwożelez - Siemion Kriwitczenko (libero) - Dmitrij Makarienko, Paweł Pankow.