Selekcjoner odpowiada na zarzuty. "Gdyby wszystko było prawdą, mielibyśmy do czynienia z łagrem"

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

Siatkarki atakują związek i trenera. "Dopuszczanie do niemoralnego zachowania" Ciąg dalszy afery... czytaj dalej » Niektórym zawodniczkom nie podobało się m.in. to, że ich zdaniem faworyzowano młode kadrowiczki. W środowisku od razu plotkowało się, że to nie są najbardziej istotne sprawy. Mówiło się, że afera ma charakter obyczajowy i chodzi o jednego z członków sztabu, ale nie samego selekcjonera.

Obrzucają się błotem

Kilkadziesiąt godzin później poznaliśmy o wiele dłuższą listę zarzutów. Oświadczenie wysłane do mediów przez zawodniczki potwierdziło te przypuszczenia. Dodatkowo dowiedzieliśmy się m.in. o bagatelizowaniu przez Nawrockiego zgłaszanych problemów, o nieprzykładaniu odpowiedniej uwagi do kłopotów zdrowotnych zawodniczek, obniżaniu poczucia wartości, złym reagowaniu na wydarzenia boiskowe, wybuchowości trenera i mobbingowaniu członków sztabu.

Nawrocki po opublikowaniu zarzutów zdecydował się tylko na lakoniczny komunikat na stronie związku. Teraz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" odniósł się szerzej do tego, co działo się w ostatnich dniach.

- Nie potrafię stać biernie, gdy z różnych stron padają oszczerstwa, a ludzie nawzajem się obrażają. Najgorsze jest to, że błotem obrzucane są zawodniczki i członkowie sztabu - mówi.

- Sposób, w jaki zostały sformułowane (zarzuty – red.), utrudnia odniesienie się do nich. Łatwiej byłoby odpowiadać na konkretne zarzuty, zdecydowanie trudniej odnosić się do kłamstw i określeń wprowadzających czytającego w błąd. (...)

- Z tego, co widzę, w oświadczeniu nie chodzi o to, żeby wskazać konkretny problem, tylko wywołać wrażenie totalnej katastrofy w drużynie i polskiej siatkówce.(...) Gdyby wszystko to, co zostało napisane było prawdą, mielibyśmy do czynienia z łagrem.

(...) Nie jestem manipulantem, nigdy nie traktowałem żadnej zawodniczki przedmiotowo. Zarzut jest bezpodstawny. Każdemu trenerowi zdarza się w rozmowach z jedną zawodniczką mówić o drugiej. (...) Nikogo jednak w tych rozmowach nie oczerniałem.

(...) Jeżeli czytam, że większość dziewczyn przez pięć miesięcy nie doczekała się ani jednej rozmowy, to proszę spytać, czy nie było takich rozmów z Aśką Wołosz, Malwiną Smarzek-Godek, Julką Nowicką, Magdą Stysiak, Klaudią Alagierską czy z pozostałymi.

- Bagatelizowanie stanu zdrowia? Odpowiem stanowczo i jednoznacznie – żaden wynik nie jest ważniejszy od zdrowia. Nie było takiej sytuacji, w której lekarz czy fizjoterapeuta zgłaszał niedyspozycję siatkarki, a ja zmuszałem ją do gry. Przy tym, co sam przeszedłem w życiu – usuwanie nowotworu, zator płucny, a w zeszłym roku operacja biodra, nie wiem kim musiałbym być, żeby nie mieć współczucia dla cierpiących siatkarek – broni się Nawrocki.

Jacek Nawrocki prowadzi kadrę od 2015 roku

W środowisku siatkarskim od pewnego czasu plotkowało się o zażyłych relacjach jednego z członków sztabu trenerskiego kadry z zawodniczką. Wskazywano, że sprawa dotyczy jednego ze szkoleniowców czołowej drużyny Ligi Siatkówki Kobiet i jego podopiecznej z klubu.

- Nie ingeruję w prywatne sprawy siatkarek i członków sztabu. To są dorośli ludzie i jeśli nie ma to wpływu na ich pracę, nie mieszam się do tego. Zdaję sobie sprawę, że to trudna sytuacja dla wszystkich zainteresowanych. Zostało to już jednak załatwione i trener, o którym mowa, zrezygnował z pracy w kadrze. (...) Nie chciałbym podawać szczegółów, bo zahaczamy o prywatne życie ludzi. Nie wchodźmy w dyskusję na tak niskim poziomie – dodał selekcjoner reprezentacji.

W styczniu 2020 r., kadra w holenderskim Apeldoornie zagra w turnieju kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio.