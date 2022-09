Brazylijczycy zrobili swoje. Są w półfinale mistrzostw świata

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Canarinhos w 1/8 finału wygrali w gliwickiej hali z Iranem 3:0, a zespół trenera Marcelo Mendeza też bez straty seta ograł Serbię.



Pierwsi na rozgrzewkę wyszli Brazylijczycy, w wyraźnie dobrych humorach. Ostatnie przygotowania do meczu umilał siatkarzom obu ekip ulewny deszcz, bębniący w dach Areny Gliwice, odgłosy burzy i latynoskie rytmy płynące z głośników.

Wypuścili przewagę w czwartym secie

Mistrzowie olimpijscy sensacyjnie wyeliminowani z mistrzostw świata Francuzi za burtą... czytaj dalej » Argentyńczykom w pierwszym secie gra się nie układała. Zaczęli od wyniku 1:5, potem co prawda remisowali 8:8, ale od tego momentu rywale im odjechali i pozwolili ugrać zaledwie 16 punktów.



Trener zespołu argentyńskiego Marcelo Mendez, który w nowym sezonie poprowadzi Jastrzębski Węgiel, kilka razy bezradnie rozłożył ręce. Po zmianie stron miał powody do radości, bowiem jego zespół od początku toczył wyrównaną walkę z wicemistrzami świata i po ataku Bruno Limy wygrał do 23.



Kibice nie mogli narzekać na brak emocji w trzeciej odsłonie. Drużyna trenera Renana Dal Zotto prowadziła już 20:14, walczący o każdą - nawet pozornie beznadziejną - piłkę przeciwnicy zdołali odrobić część strat. Końcówkę rozstrzygnęli na swoją korzyść Canarinhos.



Choć Argentyńczycy prowadzili w czwartym secie 14:10, nie udało im się utrzymać korzystnego wyniku. Przy remisie 20:20 stracili trzy punkty z rzędu i nie zdołali zatrzymać rozpędzonych przeciwników.



Trener Mendez - zgodnie ze swoją zapowiedzią - od piątku może się skupić na przygotowaniach do sezonu ekipy wicemistrza Polski.

