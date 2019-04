Bolesna strata ONICO Warszawa. Kontuzja wykluczyła Kurka do końca sezonu

Kurek do ONICO trafił w grudniu po rozwiązaniu kontraktu ze Stocznią Szczecin, która ostatecznie z powodu problemów finansowych wycofała się z rozgrywek.

W związku z urazem Kurka ONICO chce skorzystać z tzw. transferu medycznego i w miejsce MVP ubiegłorocznych mistrzostw świata zakontraktować innego zawodnika. Polski Związek Piłki Siatkowej ma powołać specjalną komisję lekarską, która oceni kontuzję i ewentualnie zezwoli na taki transfer.

Historyczny sezon

ONICO w fazie zasadniczej nie miało większych wpadek i zakończyło pierwszą część rozgrywek na drugim miejscu w tabeli, co oznaczało bezpośredni awans do półfinału. To już jest najlepszy wynik w historii drużyny, która do 2017 roku funkcjonowała jako Politechnika Warszawska. W sezonach 2005/06 i 2010/11 uplasowała się na piątej pozycji.

W obu meczach ONICO z Jastrzębskim Węglem w PlusLidze w tym sezonie górą byli warszawianie, którzy zwyciężyli 3:2 i 3:0. W półfinale Pucharu Polski zaś bez straty seta wygrała drużyna z województwa śląskiego.

Gospodarzem wtorkowej konfrontacji będzie ONICO. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu.