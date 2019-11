Wielki mecz Bartosza Kurka w lidze włoskiej. Był najskuteczniejszy

"Albo się porozumieją, albo pozarzynają". Była mistrzyni Europy o konflikcie w kadrze Bunt siatkarek... czytaj dalej » Kurek był najlepiej punktującym siatkarzem niedzielnego meczu. 26 punktów uzyskał po atakach, dokładając kolejne po dwóch blokach oraz zagrywkach.

Drugi najskuteczniejszy tego dnia - Maarten Van Garderen z Top Volley - zakończył spotkanie z 23 punktami, ale też z nagrodą dla MVP meczu.

- Jest nam przykro z powodu porażki, tym bardziej że walczyliśmy punkt za punkt. Niestety nie udało nam się zamknąć tego meczu. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tak zaciętej rywalizacji. Będziemy kontynuować naszą pracę i jestem pewien, że zwycięstwa w końcu nadejdą – powiedział po ostatniej piłce Kurek.

Jego Vero Volley Monza przegrała dotąd wszystkie mecze w lidze i zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową.

Inni Polacy też błyszczeli

W niedzielę z dobrej strony pokazał się też inny reprezentant Polski Wilfredo Leon (24 punkty). Jego Sir Safety Perugia, prowadzona przez selekcjonera Biało-Czerwonych Vitala Heynena, przegrała jednak z liderem Cucine Lube Civitanova 1:3 (26:28, 20:25, 26:24, 22:25). Dla Perugii była to druga porażka w piątym meczu.

Modena Volley, podobnie jak Cucine Lube Civitanova i Trentino Volley, nie zaznała jeszcze porażki. W niedzielę pokonała na wyjeździe Ravennę 3:0 (25:20, 25:17, 25:16), a w jej barwach mecz z dorobkiem 12 punktów zakończył Bartosz Bednorz.