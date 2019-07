Andrzej Wrona wraca do kadry. "Przerywam wakacje i lecę"

Oficjalny skład na finałowy turniej ma zostać ogłoszony we wtorek, ale jedno nazwisko jest już znane.

"Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego jako reprezentant Polski jest najpiękniejszym momentem sportowego życia. Dlatego przerywam wakacje i lecę z jednego końca świata na drugi skoro trener mnie tam potrzebuje. Na myśl o ponownym założeniu tych koszulek mam ciary" - napisał Wrona w mediach społecznościowych.



Środkowy Onico Warszawa znalazł się w szerokim składzie reprezentacji na obecny sezon, ale w Lidze Narodów nie rozegrał ani jednego spotkania. Zresztą trener Vital Heynen, odkąd pracuje z polską kadrą, z Wrony nie korzystał ani razu.

Dwa cele, dwie kadry

Final Six Ligi Narodów odbędzie się w Chicago w dniach 10-14 lipca. Polska w grupie B zagra z Brazylią i Iranem. Kadra wyleci do USA w niedzielę.



Tymczasem w Zakopanem od czwartku trenuje druga grupa zawodników, teoretycznie ta mocniejsza, która przygotowuje się do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich.