Fatalny sezon w Polsce nie zaszkodził. Anastasi nowym trenerem wicemistrzów Włoch

14.08 | - To normalne, że słychać krytykę, bo nie osiągnęliśmy sukcesu. Ale musimy być dumni. Ci faceci wykonali ze mną niewiarygodną robotę w ciągu ostatnich dwóch lat - przekonywał na konferencji prasowej trener polskich siatkarzy - Andrea Anastasi. Polscy reprezentanci, mimo oczekiwań, podczas igrzysk olimpijskich w Londynie nie weszli do strefy medalowej. Zalała ich fala krytyki, a przede wszystkim zaskoczenia i rozczarowania. Anastasi na konferencji zapewnił jednak, że zespół ciężko pracuje na każdym treningu i drużyna powinna być szanowana przez cały kraj.

08.04.2019 | Trefl potwierdził w poniedziałek odejście Andrei Anastasiego. Włoski szkoleniowiec ma przejść do ONICO Warszawa, natomiast nowym trenerem gdańskich siatkarzy powinien zostać były reprezentant Polski Michał Winiarski.

Polska z historycznym miejscem w rankingu. Pomogła sensacyjna porażka Brazylii Polscy siatkarze... czytaj dalej » Serb objął zespół przed sezonem 2021/2022 i miał być antidotum na niepowodzenia. Tak się jednak nie stało. Sir Safety Perugia już od czterech lat nie potrafi zdobyć mistrzostwa Włoch.

We wszystkich trzech dokończonych w tym czasie sezonach Serie A klubowi przypadły tylko srebrne medale, a w dodatku w Lidze Mistrzów nie mógł on awansować dalej niż do półfinału.

W połowie maja drużyna prowadzona przez Grbicia, aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski, przegrała w finale ligi włoskiej z Cucine Lube Civitanova. W związku z tym pojawiły się pogłoski, że Serb może pożegnać się z posadą.

Były trener Polaków zastąpi obecnego

Tak się właśnie stało, a prezes Perugii Gino Sirci, przebywając na wakacjach w Brazylii, przesłał krótkie wideo, na którym zakomunikował: "Anastasi jest naszym trenerem".



62-letni Anastasi, były selekcjoner reprezentacji Polski, do niedawna miał prowadzić zaawansowane rozmowy z PGE Skrą Bełchatów. Ostatecznie będzie pracował we włoskim klubie po raz pierwszy od 2005 roku, kiedy rozstał się z Piemonte Volley.

Włoch w ostatnim czasie pracował w polskiej ekstraklasie. Od sezonu 2014/2015 przez pięć lat prowadził Trefla Gdańsk, a następnie przez trzy lata był szkoleniowcem zespołu z Warszawy.

Ostatni sezon był bardzo nieudany. Drużyna ze stolicy nie awansowała nawet do fazy play-off.

Największe sukcesy w karierze trenerskiej odnosił jednak z poszczególnymi reprezentacjami. Z włoską pracował w dwóch cyklach. W pierwszym z nich zdobył z nią mistrzostwo Europy (1999) i dwukrotnie wygrał Ligę Światową (1999 i 2000) oraz wywalczył brązowy medal olimpijski (2000), zaś w drugim dwukrotnie zajął miejsca tuż za podium (IO Pekin 2008 i MŚ 2010).

Dodatkowo z Hiszpanami w 2007 roku sięgnął po mistrzostwo Europy, a Polaków poprowadził między innymi do zwycięstwa w Lidze Narodów (2012) oraz do brązowego medalu czempionatu Starego Kontynentu (2011). Później krótko pracował jeszcze z kadrą Belgii, ale z nią nie osiągnął żadnych sukcesów.

W sezonie 2022/23 w Perugii zagra dwóch reprezentantów Polski. Do występującego od 2018 roku Wilfredo Leona dołączy do niedawna przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Kamil Semeniuk. 25-latek z klubem z województwa opolskiego wygrał dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów.