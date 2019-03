Stoch traci kontakt z czołową dwójką. Kobayashi zbliża się do 200 tysięcy

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, na razie nie może zaliczyć turnieju z cyklu Raw Air do udanych. W sobotniej drużynówce Polska zajęła czwarte miejsce, natomiast w niedzielę w Oslo Stoch był 13., co oznacza, że piąty tego dnia Ryoyu Kobayashi zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Miłe złego początki w Oslo. Wąsaty lotnik pokazał Polakom miejsce w szeregu Polscy skoczkowie... czytaj dalej » Przełożyło się to na nagrody finansowe. Przez cały weekend Stoch wyskakał tylko dwa tysiące (w konkursach drużynowych premie dostają tylko trzy pierwsze zespoły), tymczasem Kraft w sumie 12,5 tysiąca, a Kobayashi 10 tysięcy franków szwajcarskich.

Ile zarobił Stoch w konkursach w sezonie 2018/2019

W 30 konkursach w tym sezonie Stoch zarobił 136 000 franków (ok. 517 000 zł). Japończyk 199 733 (759 000 zł), natomiast Kraft 148 300 CHF (ok. 563 500 zł).

Bezpośrednio za Stochem plasują się kolejni Biało-Czerwoni - Piotr Żyła (119 050 CHF) i Dawid Kubacki (109 200). Pierwsza piątka listy płac to równocześnie najlepsi skoczkowie w klasyfikacji generalnej PŚ, z tym że skoczek z Zębu wyprzedza w niej Krafta.

Premia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2018/19 (we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 199 733 (ok. 759 000)

2. Stefan Kraft (Austria) 148 300 (ok. 563 500)

3. Kamil Stoch 136 000 (ok. 517 000)

4. Piotr Żyła 119 050 (ok. 452 500)

5. Dawid Kubacki 109 200 (ok. 415 000)

...

20. Jakub Wolny 35 400 (ok. 134 500)

44. Maciej Kot 6950 (ok. 26 500)

46. Stefan Hula 6200 (ok. 23 500)

67. Paweł Wąsek 400 (ok. 1500)