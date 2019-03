Stoch drugi w prologu w Oslo. Komplet Polaków na niedzielę

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Raw Air to turniej nie bez przyczyny nazywany przez organizatorów najbardziej intensywnym w całym Pucharze Świata. Do klasyfikacji cyklu liczy się aż szesnaście skoków. Po dwa w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych oraz cztery kwalifikacyjne. Na początek norweskiego maratonu skoczkowie odwiedzili stolicę kraju, w której rywalizować będą cały weekend.

Na szczęście w pierwszym z dziesięciu dni w kraju fiordów nie napotkano na poważne problemy pogodowe. Według meteorologów w Oslo miało w piątek wiać na tyle mocno, że utrudniłoby to organizację zawodów. Przewidywania te jednak nie potwierdziły się, dlatego też i treningi, i kwalifikacje przeprowadzono bez zbędnych przerw. I przede wszystkim bez nerwów o formę Polaków, a zwłaszcza najlepszego z nich.

- Dobrze czuję się fizycznie. To kwestia podejścia do tego, co się robi, ale też doświadczenia. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale na ten moment wszystko jest w porządku – Stoch w rozmowie z Eurosportem na Raw Air spoglądał z zachowawczym, ale optymizmem.

W piątek potwierdził, że optymizm ten jest jak najbardziej zrozumiały. Był kolejno drugi i trzeci w treningach, a już w samym prologu z podium nie spadł. Po skoku na równo 130. metr był gorszy tylko od zwycięzcy kwalifikacji Roberta Johanssona (132 m), lepszy natomiast od trzeciego Timiego Zajca (129,5 m). Niewykluczone więc, że zwycięzca Raw Air sprzed roku o końcowy triumf powalczy także i w obecnej edycji cyklu.

Świetny Wolny, inni przeciętnie

Z reszty reprezentacji błyszczał jedynie Jakub Wolny. Bardzo przyzwoicie radzący sobie już w treningach 23-latek uzyskał przy dobrym wietrze aż 130,5 metra, które dało mu bardzo wysokie, dziewiąte miejsce.

Problem z regularnością w Oslo ma natomiast mistrz świata z Seefeld. Dawid Kubacki (121,5 metra) był dziewiętnasty, cztery pozycje wyżej od również pozbawionego błysku Piotra Żyły (120 m).

Bez większych kłopotów do konkursu głównego awansował też 32. w stawce Stefan Hula (122,5 m). Najmłodszy w drużynie, zaledwie 19-letni Paweł Wąsek co prawda długo obawiał się o kwalifikację, ale ostatecznie 112-metrowy skok dał mu przedostatnie premiowane startem w niedzielę, 50. miejsce. Tym samym przez kwalifikacje przebrnęli wszyscy z zawodników Stefana Horngachera.

