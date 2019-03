Stoch podsumował swoje skoki: może przejdźmy do pogody

Ryoyu Kobayashi udowodnił, że ten sezon należy do niego. W serii finałowej Japończyk skoczył 141,5 metra i zwyciężył w konkursie w Trondheim zaliczanym do cyklu Raw Air.

Już po pierwszej serii zawodów w Trondheim było wiadomo, że o wysokie lokaty Stocha i Kubackiego będzie bardzo trudno. Trzykrotny mistrz olimpijski na półmetku zajmował 17. miejsce, a jego kolega z drużyny był dopiero 28.

"Nie radziłem sobie"

Historia z Seefeld, kiedy Kubacki z 27. miejsca awansował na pierwsze i został mistrzem świata nie powtórzyła się. 29-latek w drugiej serii i tak się jednak wyraźnie poprawił. Po słabej próbie na 126,5 m tym razem uzyskał 134,5 m. To było szóstą odległością serii finałowej. Stoch natomiast ponownie miał 17. wynik - 130,5 m.

- Jak oceniam swoje skoki? Może przejdźmy do pogody - odparł skoczek z Zębu. - Szału nie było, jak sami widzieliście na załączonym obrazku. Wiadomo, że chciałbym lepiej, ale trzeba zaakceptować to, co jest. Było dzisiaj trudno. W ogóle sobie nie radziłem na tej skoczni. Jutro mamy kolejny dzień i będę walczył. Fajnie, że teraz jedziemy do Vikersund. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będę się mógł cieszyć tymi skokami - podsumował.

"Mocno spóźniony"

Szczery po zawodach w Trondheim był także Kubacki.



- Odległość mojego pierwszego skoku była spowodowana błędem na progu, bo był mocno spóźniony - wyjaśnił 29-letni zawodnik. - Przez to nie dałem sobie szansy, żeby odlecieć. To spóźnienie było naprawdę duże, a to jest błąd, który później nie wybacza. Taki jest sport. Następny skok trzeba po prostu wykonać lepiej. A tutaj drugi był na fajniejszym poziomie. Taki pozytyw z tego. Wiem, że teraz na Vikersund stać mnie na dobre skoki.

Wyniki konkursu w Trondheim miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 298,4 (141/141,5)

2. Andreas Stjernen (Norwegia)

288 (137/137)

3. Stefan Kraft (Austria)

280,5 (136,5/135)

4. Timi Zajc (Słowenia)

277,1 (136/132,5)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia)

275,6 (134/132,5)

6. Jewgienij Klimow (Rosja)

273,8 (135,5/131,5)

7. Richard Freitag (Niemcy)

273,4 (132/132,5)

8. Karl Geiger (Niemcy)

272,8 (134,5/131,5)

9. Markus Eisenbichler (Niemcy)

272,7 (135/132)

10. Robert Johansson (Norwegia)

270,6 (135/132)

...



11. Piotr Żyła (Polska)

268,8 (133,5/132,5)

13. Jakub Wolny (Polska)

263,5 (126,5/133,5)

17. Kamil Stoch (Polska)

256,8 (132/130,5)

18. Dawid Kubacki (Polska)

256,5 (126,5/134,5)



Klasyfikacja cyklu Raw Air miejsce zawodnik (kraj)

nota

1. Stefan Kraft (Austria)

1356,4

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1346,9

3. Robert Johansson (Norwegia)

1341,2

4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1259,6

5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1243,8

6. Kamil Stoch (Polska) 1223,6

7. Junshiro Kobayashi (Japonia) 1215,7

8. Philipp Aschenwald (Austria)

1214,2

9.

Dawid Kubacki (Polska) 1213,9

10. Jewgienij Klimow (Rosja)

1211,8

...



14. Jakub Wolny (Polska)

1179,3

24. Piotr Żyła (Polska)

1047,8

32. Stefan Hula (Polska) 746,1

49.

Paweł Wąsek (Polska)

459