Intensywnie i wyczerpująco. Skoczkowie zaczynają walkę o 60 tysięcy euro

To właściwie nie miało prawa się stać, ale jednak. Dawid Kubacki - mistrzem świata w skokach narciarskich. Skąd to niedowierzanie? Bo po pierwszej serii, był dwudziesty siódmy. Kamil Stoch w Seefeld zdobył srebro, choć wcześniej był osiemnasty.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie zespołów mieszanych w mistrzostwach świata w Seefeld. Polska zajęła w nim 6. miejsce, wygrali Niemcy.

Tak skacze mistrz świata! W pierwszej serii konkursu mieszanego Dawid Kubacki wylądował na 112. m i ustanowił nowy rekord skoczni w Seefeld. To trzeba zobaczyć.

Przy okazji zbliżającej się tegorocznej edycji Raw Air postanowiliśmy przypomnieć początek tej imprezy sprzed roku. W 2018 prolog należał, zresztą jak cały norweski cykl, do Kamila Stocha, który pofrunął na odległość 131 metrów.

Raw Air, czyli 10 dni skoków narciarskich z rzędu na żywo w Eurosporcie 1 Już w piątek... czytaj dalej » Raw Air dla skoków jest tym, czym cykl Tour de Ski dla biegów narciarskich. W założeniu ma być intensywnie, wyczerpująco i z cennymi nagrodami. Zwycięstwo w Raw Air, w przeciwieństwie do TdS, nie daje bonifikaty w klasyfikacji generalnej PŚ, ale finansowa korzyść jest nie do pogardzenia. Triumfator może bowiem liczyć aż na 60 tysięcy euro.

Oslo, Lillehammer, Trondheim, Vikersund

Do klasyfikacji liczy się 16 skoków. Po dwa w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych oraz cztery próby z kwalifikacji, które nazywane są prologami. Zawodnicy kolejno odwiedzą: Oslo, Lillehammer, Trondheim, a zakończą na mamucie w Vikersund.



Pierwszą edycję w 2017 roku wygrał Austriak Stefan Kraft, przed Stochem i Niemcem Andreasem Wellingerem. W drugiej za Polakiem znaleźli się Norwegowie - Robert Johansson i Andreas Stjernen.



Do Norwegii trener Stefan Horngacher zabrał Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Stefana Hulę i 19-letniego Pawła Wąska. Po kwalifikacjach austriacki szkoleniowiec prawdopodobnie ogłosi skład na sobotni konkurs drużynowy.



Źródło: Newspix W ubiegłym roku najlepszy w cyklu Raw Air był Kamil Stoch



Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

8 marca, 19:15, kwalifikacje, Oslo

9 marca, 14:30, konkurs drużynowy, Oslo

10 marca, 14:30, konkurs indywidualny, Oslo

11 marca, 16:45, kwalifikacje, Lillehammer

12 marca, 17:15, konkurs indywidualny, Lillehammer

13 marca, 17:00, kwalifikacje, Trondheim

14 marca, 16:45, konkurs indywidualny, Trondheim

15 marca, 16:45, kwalifikacje, Vikersund

16 marca, 17:00, konkurs drużynowy, Vikersund

17 marca, 17:00, konkurs indywidualny, Vikersund