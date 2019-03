Polscy skoczkowie zawodzą, Horngacher nadal nie podjął decyzji

- Mam już dość tych pytań. Dziennikarze podgrzewają temat trenera Horngachera. Jeśli będziemy coś wiedzieć, to od razu przekażemy informacje odnośnie austriackiego szkoleniowca - przyznał Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Stefana Huli z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Stefana Huli z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Bardzo dobry skok Jakuba Wolnego w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Oslo. Polak wykorzystał dobre warunki i wylądował na 130,5. m. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok na odległość 121,5 m zapewnił Dawidowi Kubackiemu 19. miejsce i awans do niedzielnego konkursu w Oslo. Zobacz próbę Polaka. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok na odległość 132 metrów zapewnił Robertowi Johanssonowi triumf w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Zobacz próbę Norwega. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Miałem trochę problemów po wyjściu z progu, ściągnęło mi nartę na dół. Pogadam z trenerem to dowiem się, czy wypadłem poniżej oczekiwań - powiedział Dawid Kubacki, który w piątkowych kwalifikacjach w Oslo zajął 19. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po piątkowych kwalifikacjach w Oslo. Polak zajął w nich 9. miejsce po skoku na odległość 130,5 m. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jestem gotowy i nie mogę się doczekać. Zamierzam dobrze się bawić każdym skokiem i zobaczymy, jakie przyniesie to efekty - mówił lider Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashi w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Kamila Karpiel zachwycona po awansie do Raw Air

Kamila Karpiel zachwycona po awansie do Raw Air

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Źle się odbiłem, zrobiłem to za późno. Zawaliłem i nie jestem zadowolony, że kolejny raz w drużynie takie coś mi się przytrafia - powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Oslo, w którym Polska zajęła 4. miejsce. Najlepsza była Norwegia. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Oslo, w którym Polska zajęła 4. miejsce. Triumf odniosła Norwegia, a rywalizacja została zakończona po pierwszej serii. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niestety, nie wyszedł Kamilowi Stochowi drugi skok na skoczni w Oslo. Tylko 117 m, co oznacza wypadnięcie poza pierwszą dziesiątkę.

- Źle się odbiłem, zrobiłem to za późno. Zawaliłem i nie jestem zadowolony, że kolejny raz w drużynie takie coś mi się przytrafia - powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Oslo, w którym Polska zajęła 4. miejsce. Najlepsza była Norwegia. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niestety, nie wyszedł Kamilowi Stochowi drugi skok na skoczni w Oslo. Tylko 117 m, co oznacza wypadnięcie poza pierwszą dziesiątkę.

Pierwotna dżentelmeńska umowa była taka, że Horngacher określi się do mistrzostw świata. O imprezie w Seefeld i Innsbrucku Biało-Czerwoni już dawno zapomnieli, tymczasem w dalszym ciągu nie wiadomo, którą reprezentację - Polski czy Niemiec - będzie prowadził w przyszłym roku austriacki szkoleniowiec.

Skoczkowie na razie wykazują anielską cierpliwość i lojalność wobec trenera, ale już pełniący w Polskim Związku Narciarskim funkcję dyrektora Adam Małysz tej sytuacji ma szczerze dość.

Niemcy w sercu

Miłe złego początki w Oslo. Wąsaty lotnik pokazał Polakom miejsce w szeregu Polscy skoczkowie... czytaj dalej » - Jesteśmy w zawieszeniu, nie wiemy, co dalej. Czujemy się z tym źle. Wszyscy. Także skoczkowie. Ja wiem, że Stefan ma żonę Niemkę, jego dzieci mają niemieckie obywatelstwo, mieszka w Niemczech i Niemcy ma w sercu. Ale my chcielibyśmy mieć komfort - mówił Małysz już pod koniec lutego w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

- Nie możemy negocjować z nikim innym, dopóki Stefan nie ogłosi ewentualnej rezygnacji. A zrobi to dopiero po Seefeld. Obiecałem mu, że do końca mistrzostw dam mu spokój. Ale będę musiał z nim jednak pogadać wcześniej. Nie wiem, czy to wszystko odbija się na skoczkach, ale raczej im nie pomaga - utyskiwał dyrektor PZN.

Minęły kolejne tygodnie, a w sprawie panuje cisza. Horngacher raz jest bliżej Polski, a raz Niemiec. Nie ma dnia, by nie padło pytanie o jego przyszłość.

Z podciętymi skrzydłami

W weekend w Oslo polscy skoczkowie sprawiali wrażenie, jakby skakali z podciętymi skrzydłami. Kamil Stoch błysnął tylko drugim miejscem w piątkowym prologu. W sobotę zawalił podium w drużynówce, a w niedzielę był dopiero 13. w konkursie indywidualnym.

Stoch na otwarcie Raw Air spisał się poniżej oczekiwań, ale i tak najlepiej ze wszystkich Polaków. W klasyfikacji norweskiego cyklu po trzech z dziesięciu rund zajmuje 11. miejsce.

W drugiej dziesiątce są jeszcze 14. mistrz świata z Seefeld Dawid Kubacki i 15. Jakub Wolny. 22. lokata czwartego w Pucharze Świata Piotra Żyły to klęska. Trudno też powiedzieć, by Stefan Hula, plasując się na 38. miejscu, sygnalizował, że w reprezentacji dzieje się dobrze. Rozgoryczony po tym weekendzie Małysz liczy na to, że w drugiej odsłonie Raw Air, w Lillehammer, polscy skoczkowie się rozkręcą.

Źródło: Newspix Kamil Stoch na otwarcie Raw Air spisał się poniżej oczekiwań

Maraton skoków

W trakcie Raw Air na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.

Liderem po pierwszej części jest Norweg Robert Johansson. W poniedziałek w Lillehammer odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu.

Transmisje ze wszystkich zawodów Raw Air w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze. Relacje na żywo w eurosport.pl.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

11 marca, 16:45, kwalifikacje, Lillehammer

12 marca, 17:15, konkurs indywidualny, Lillehammer

13 marca, 17:00, kwalifikacje, Trondheim

14 marca, 16:45, konkurs indywidualny, Trondheim

15 marca, 16:45, kwalifikacje, Vikersund

16 marca, 17:00, konkurs drużynowy, Vikersund

17 marca, 17:00, konkurs indywidualny, Vikersund