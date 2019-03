Fantastyczny Wolny czwarty w Vikersund. Kobayashi wygrał Raw Air 2019

Stoch zepsuł dwa skoki. Polacy stracili podium w Vikersund Polscy skoczkowie... czytaj dalej » Przed ostatnim akordem Raw Air 2019 jasne było, że rywalizacja o końcowe zwycięstwo w cyklu rozstrzygnie się między dwoma zawodnikami. Liderem był Stefan Kraft. Austriak miał jednak tylko 8,5 punktu przewagi nad Ryoyu Kobayashim. Japończyk, który już kilka konkursów temu zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę, w Vikersund od początku czuł się znakomicie. Zapowiadało to niesamowite emocje.

Wolny wykorzystał znakomite warunki

My oczywiście najbardziej czekaliśmy na start Polaków. Przed konkursem podopieczni trenera Stefana Horngachera obiecująco zaprezentowali się w serii próbnej. Cała czwórka była w czołowej dziesiątce. Piotr Żyła z wynikiem 220 metrów uplasował się na szóstej lokacie, ósmy był Dawid Kubacki (215,5 m), dziewiąty Kamil Stoch (218 m), a dziesiąty Jakub Wolny (219,5 m).

Zanim Biało-czerwoni pojawili się na rozbiegu w konkursie, zobaczyliśmy znakomity skok Domen Prevca. Słoweniec uzyskał aż 241 metrów. Panowały wtedy świetne warunki do dalekich lotów. Wykorzystał to skaczący kilka minut później Jakub Wolny.

23-latek, który praktycznie z każdą kolejną próbą w Vikersund osiągał lepsze wyniki, także i teraz pokazał dobrą formę. W sobotę w rywalizacji drużynowej Wolny dwukrotnie poprawiał rekord życiowy. Przed niedzielnymi zmaganiami wynosił on 229,5 metra. Tym razem w pierwszej kolejce uzyskał 230 metrów. Jak się potem okazało, to dało mu znakomite, trzecie miejsce na półmetku zawodów. "Szybki" miał zatem realne szanse na pierwsze podium w Pucharze Świata w karierze. Drugi był Kobayashi, który minimalnie zmniejszył tym samym stratę do Krafta.

Na 11. miejscu był Kubacki (214,5), tuż za nim plasował się Żyła (212). Słabo skaczący w sobotnim konkursie indywidualnym Stoch tym razem poleciał 207,5 metra. To dawało mu 16. lokatę.

Stoch miał powody do uśmiechu

W finałowej serii Stoch w końcu mógł się na mamucie w Vikersund uśmiechnąć. Uzyskał 225,5 metra. To była jego zdecydowanie najlepsza próba w ostatnich dniach. Dzięki niej ostatecznie sklasyfikowano go na 12. miejscu.

Pięknie poleciał Żyła. 232 metry to też był jego najlepszy skok w tym roku na Vikersundbakken. Lecący po nim Kubacki doleciał do 225. metra. To sprawiało, że w tamtym momencie na pierwszych trzech pozycjach byli sami Polacy.

Dobry skok na 229 metrów zaprezentował Kraft i objął prowadzenie. Wolny miał równie udaną drugą próbę. 225,5 metra dało mu ostatecznie czwartą, najlepszą w karierze pozycję.

Potem genialnie pokazał się Kobayashi. Azjatycki dominator tego sezonu uzyskał 239 metrów i tym samym wygrał całą rywalizację w Raw Air. Łącznie w klasyfikacji generalnej norweskiej imprezy miał 2461,5 punktu i Krafta wyprzedził o niespełna trzy "oczka". Niesamowite. Wydawało się, że będzie także najlepszy w tym konkursie.

Domen Prevc wytrzymał jednak presję. 232,5 metra dało mu czwarty w karierze, ale jakże szczęśliwy triumf w Pucharze Świata. Ostatecznie Słoweniec miał bowiem 454,7 punktu. Kobayashiego wyprzedził o... 0,1 punktu.

Zmagania w cyklu Raw Air w tym sezonie rozgrywane były po raz drugi. Najlepsi skoczkowie świata rywalizowali kolejno na obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim oraz w ten weekend w Vikersund. W ciągu 10 dni zawodnicy mieli łącznie oddać 16 punktowanych prób. Do klasyfikacji generalnej liczyły się bowiem także skoki z kwalifikacji oraz konkursu drużynowego. Własnie w rywalizacji zespołowej w poprzednią sobotę udało się rozegrać tylko jedną serią. To sprawiło, że do ostatecznego rankingu turnieju weszła punktacja z 15 skoków.

W następny weekend ostatnie konkursy w sezonie. Tradycyjnie zakończą go skoki na mamucie w Planicy.