Raport z Dakaru. Wszechobecny pył, piach i wielki sukces Polaka

Zobacz, co wydarzyło się na 3. etapie Rajdu Dakar 2021 w rywalizacji ciężarówek.

Zobacz, co wydarzyło się w rywalizacji motocyklistów na 3. etapie Rajdu Dakar 2021. Etap wygrał Toby Price, a liderem jest Skyler Howes. Najlepszym z Polaków był 11. Maciej Giemza.

Zobacz, co wydarzyło się na 3. etapie Rajdu Dakar 2021 w rywalizacji samochodów. Etap wygrał Nasser Al-Attiyah, liderem pozostał Stephane Peterhansel, a piątą lokatę w klasyfikacji generalnej utrzymał Jakub Przygoński.

Zobacz, co wydarzyło się na 3. etapie Rajdu Dakar 2021 w rywalizacji lekkich pojazdów w kategorii SSV. Świetnie zaprezentował się Michał Goczał z Energylandia Rally Team, zajmując trzecią lokatę na tym etapie.

To będzie nietypowy Rajd Dakar. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowały zmiany w normalnych przygotowaniach do rywalizacji. Zobacz fragment pierwszego odcinka "Raportu z Dakaru".

Przygotowania do Rajdu Dakar w czasach epidemii koronawirusa

Przygotowania do Rajdu Dakar w czasach epidemii koronawirusa

Startujący pojazdem UTV Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli trzecie miejsce na trzecim etapie Rajdu Dakar. We wtorek załoga Energylandia Rally Team straciła tylko 24 sekundy do lidera rajdu Chilijczyka Francisco Lopeza Contardo i zaledwie jedną do Amerykanina Austina Jonesa.

Goczał tonuje nastroje

Raport z Dakaru. Manewr wyprzedzania wyzwaniem. "Wciskam specjalny przycisk" Rywalizacja na... czytaj dalej » Kiedy Polacy dotarli na metę, nie znali jeszcze wyniku. O sukcesie dowiedzieli się od reportera Eurosportu. Radość była tym większa, że na trasie panowały niełatwe warunki. Mocno we znaki dawał się wszechobecny pył i piach.

- Fajnie, że udało się osiągnąć taki wynik na etapie. Sam się tego nie spodziewałem, ale to dopiero trzeci dzień - mówił szczęśliwy Goczał, który jednak starał się tonować emocje. Gospodarczyk cieszył się natomiast, że odcinek udało się ukończyć, nie powodując praktycznie żadnych usterek w samochodzie.

Na miejscu w Arabii Saudyjskiej obecni są członkowie rodzin kierowców Energylandia Rally Team. - Żona na pewno bardziej się denerwuje ode mnie, bo znam to z autopsji. Wiem, co przeżywałem, kiedy mój syn brał udział w rajdzie - przyznał Marek Goczał, brat Michała i drugi z kierowców polskiego teamu.

- Na całym Dakarze przepiękne jest to, że każdy jest tu dla siebie bardzo przyjazny. Nawet zachowując ten bezpieczny dystans wystarczy, że pomachamy, przywitamy się i każdy chce nam opowiedzieć coś o swoim zespole - relacjonował Folczak.

W środę uczestników Dakaru czeka czwarty etap z Wadi ad-Davasir do Rijadu - 813 km, w tym 337 km to odcinek specjalny.

Codzienne relacje z Rajdu Dakar w Eurosporcie 1.

Oglądaj Wideo: Eurosport Raport z Dakaru - odcinek 5. Polska radość

Wyniki 3. etapu:



samochody

1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 3:17.39

2. Henk Lategan, Brett Cummings (RPA/Toyota) strata 2.27

3. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 4.05

...

11. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 22.00



klasyfikacja generalna

1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 10:39.02

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 5.09

3. Mathieu Serradori, Fabian Lurquin (Francja, Belgia/Century) 26.21

4. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania, Mini) 33.34

5. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 44.22



motocykle

1. Toby Price (Australia/KTM) 3:33.23

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 3.16

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.36

...

11. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 14.11

33. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 26.50

41. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 44.03

70. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 1:56.37



klasyfikacja generalna

1. Skyler Howes (USA/KTM) 12:05.48

2. Xavier De Soultrait (Francja/Husqvarna) 28

3. Toby Price (Australia/KTM) 52

...

20. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 25.39

26. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 44.39

42. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 2:25.05

74. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 7:22.59



quady

1. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 4:25.49

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 1.00

3. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 4.08

...

12. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 1:15.12



klasyfikacja generalna

1. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 14:36.46

2. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 4.06

3. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 6.41

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 1:55.15