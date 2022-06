Kajetanowicz szybki w Kenii. Wygrał w swojej kategorii

Drugie miejsce ze stratą 52,8 s zajął Brytyjczyk Elfyn Evans, a trzecie Japończyk Takamoto Katsuta - strata 1.42,7. Obaj, podobnie jak zwycięzca, to kierowcy fabryczni ekipy Toyota Gazoo Racing WRT, którzy zajęli całe podium.

Na dodatek czwarty był ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier, którzy także reprezentuje w wybranych rundach mistrzostw świata barwy japońskiego teamu. Dopiero na piątej pozycji ze stratą ponad 10 minut został sklasyfikowany Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1).

W WRC2 Kajetanowicz, który debiutował w Afryce, także pojechał doskonale. Szybko, ale rozsądnie, nie ryzykował tam, gdzie rywale wypadali z drogi i tracili szansę na dojechanie do mety. Wicemistrz świata w WRC3 z poprzedniego sezonu w Kenii o 19.08,2 wyprzedził drugiego Amerykanina Seana Johnstona (Citroen C3 Rally2). Dzięki pierwszemu w sezonie zwycięstwu "Kajto" objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej WRC2.

- To jest jak sen, z którego nie chcę się obudzić. To najtrudniejsza runda WRC i wygrana w niej jest czymś niesamowitym. Dziękuję całemu mojemu zespołowi, wykonali naprawdę dobrą pracę. To jest fantastyczne - cieszył się na mecie Kajetanowicz, który w klasyfikacji generalnej uplasował się na 9. pozycji. Polaka wyprzedzili tylko kierowcy dysponujący najnowszej generacji samochodami z napędem hybrydowym Rally1.

W klasyfikacji mistrzostw świata po 6 z 13 rund prowadzi Rovanpera, mając 145 pkt. Drugi jest Neuville - 80 pkt, a trzeci ex aequo Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 Rally1) i Katsuta - po 62 pkt. Tanak miał w Kenii awarię i do mety nie dojechał.

Na siódmej pozycji jest sklasyfikowany Sebastien Loeb - 35 pkt, zwycięzca pierwszej rundy mistrzostw świata Rajdu Monte Carlo, a na ósmej Sebastien Ogier - 34 pkt. Obaj francuscy mistrzowie nie startują już w pełnym cyklu, kontrakty podpisali ze swoimi zespołami tylko na kilka imprez. Promują nowe samochody z napędem hybrydowym.

Wyniki Rajdu Kenii:

1. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota GR Yaris Rally1) 3:40.24,9

2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota GR Yaris Rally1) strata 52,8 s

3. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota GR Yaris Rally1) 1.42,7

4. Sebastien Ogier (Francja/Toyota GR Yaris Rally1) 2.10,3

5. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 Rally1) 10.40,9

6. Craig Breen (Irlandia/Ford Puma Rally1) 23.27,9

...

8. Sebastien Loeb (Francja/Ford Puma Rally1) 32.12,6

9. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia Rally2 Evo) 35.37,6 (1. m. w WRC2)

Czołówka klasyfikacji MŚ:

1. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota) 145 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 80

3. Ott Tanak (Estonia/Hyundai) 62

. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota) 62

5. Craig Breen (Irlandia/Ford) 60

6. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota) 57

7. Sebastien Loeb (Francja/Ford) 35

8. Sebastien Ogier (Francja/Toyota) 34