Słabszy dzień Sonika w Dakarze. Wypadł poza podium

Afryka, Ameryka Południowa, a teraz Azja. W 2020 roku Rajd Dakar odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. To nowy, niezwykle ekscytujący rozdział w jednej z najsłynniejszych imprez rajdowych. Co czeka na kierowców w tej odsłonie?

W zeszłym roku w rywalizacji motocyklistów najlepszy był Toby Price. Był to nie lada wyczyn, gdyż Australijczyk doznał kontuzji nadgarstka. Czy w Arabii Saudyjskiej Price znów odniesie triumf?

Pierwszy etap Rajdu Dakar wygrała rosyjska trójka Anton Szibałow, Dmitrij Nikitin oraz Iwan Tatarinow. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap Rajdu Dakar sensacyjnie wygrał litewski kierowca Mini Vaidotas Zala. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap motocyklowej rywalizacji Rajdu Dakar wygrał Toby Price. Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Pierwszy z nich jest klasyfikowany na 28. pozycji, a drugi na 33. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Piękny gest Polaka. Pomógł rywalowi, zamiast walczyć o lepsze miejsce. "Stał i błagał" Jakub Przygoński... czytaj dalej » Przygoński, który był drugi na poprzednim etapie, w środę stracił do Peterhansela ponad 19 minut. Liderem wśród kierowców pozostał Hiszpan Carlos Sainz, który zameldował się na mecie na trzeciej pozycji ze stratą 7.18 do zwycięzcy.

Polak pechowo rozpoczął udział w tegorocznej edycji słynnego rajdu, już na pierwszym etapie z powodu awarii skrzyni biegów stracił sześć godzin. Po naprawie samochodu wrócił do rywalizacji, zajmuje miejsca w czołowej dziesiątce i potwierdza, że należy do ścisłej światowej czołówki.

Francuz odrabia straty

Peterhansel awansował na trzecią lokatę, do Sainza traci aktualnie ponad 11 minut. Drugi jest Katarczyk Nasser Al-Attiyah ze stratą 3.03. Gdyby nie kara trzech minut, jaką go dzień wcześniej ukarali sędziowie za blokowanie Hiszpana, Katarczyk miałby do niego już tylko 3 s straty.

- To był dla nas najlepszy dzień od rozpoczęcia rajdu. Nie popełniliśmy zbyt wielu błędów, choć raz zgubiliśmy się, mieliśmy też przebitą oponę. Odcinek nie poszedł perfekcyjnie, ale nie było też jakichś dużych błędów. Znów było pięknie. Ostatnie 60 km było bardzo techniczne, miękki piasek i ogromne kamienie. Obawiam się, że wielu wolniejszych kierowców spędzi noc na trasie - powiedział Peterhansel.

Dziesiąte miejsce wywalczył na środowym etapie dwukrotny mistrz świata w Formule 1 Fernando Alonso, którego pilotem jest rodak, świetny motocyklista Marc Coma. Hiszpan stracił 26.21, a w klasyfikacji generalnej jest aktualnie 19.

Źródło: PAP/EPA Rajd Dakar potrwa do 17 stycznia

Sonik poza podium

W rywalizacji quadów pozycję wicelidera stracił Sonik. Krakowianin zajął w środę szóste miejsce i jest obecnie czwarty - strata 38.51. Kamil Wiśniewski zameldował się na mecie jako ósmy ze stratą ponad pół godziny do Casale i po czterech etapach plasuje się na 7. pozycji ze stratą 2:38.35.

Wśród motocyklistów etap wygrał Brytyjczyk Sam Sunderland, ale otrzymał karę 5 minut za przekroczenie prędkości i spadł w klasyfikacji na ósmą lokatę. W tej sytuacji zwycięstwo przypadło drugiemu na mecie Chilijczykowi Jose Ignacio Cornejo. Pozycję lidera utrzymał Amerykanin Ricky Brabec, piąty na mecie etapu.

W środę zawodnicy przejechali czwarty etap z metą w Al-Ula. Pokonali 676 kilometrów, w tym 453 km stanowił odcinek specjalny.

Wyniki 4. etapu:

motocykle

1. Jose Ignacio Cornejo (Chile/Honda) 4:24.51

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) strata 35 s

3. Ross Branch (Botswana/KTM) 55

...

24. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 17.49

37. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 47.18

55. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM 450 Rally) 1:28.33

Klasyfikacja generalna:

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 15:06.43

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) strata 2.30

3. Jose Ignacio Cornejo (Chile/Honda) 8.31

....

21. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 1:35,00

26. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 2:05,16

49. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM 450 Rally) 5:36,23

samochody

1. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 4:04.34

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 2.26 s

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 7.18

...

8. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 19.23

Klasyfikacja generalna:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 15:12.12

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Gazoo) strata 3.03

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 11.42

quady

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 5:22.42

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) strata 1.24 s

3. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) 3.22

...

6. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 24.22

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor) 30.46

Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor) 19:00.47

2. Giovanni Enrico (Chile/Enrico Racing Team) 21.03

3. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) 30.50

4. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor) 38.51

...

7. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor) 2:38.35