"Najważniejsze w rajdach jest bycie zespołem". Raport z Dakaru

"Auto paliło się na tankowaniu". Raport z Dakaru Niespodziewany... czytaj dalej » Polska załoga dobrze spisuje się na trasie tegorocznego Rajdu Dakar. Po siedmiu etapach zespół Energylandia Rally Team w składzie Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii SSV.

Korzystając z chwili przerwy w rywalizacji Filip Folczak z Eurosportu zdołał porozmawiać z pilotem o jego zadaniach na bezdrożach Arabii Saudyjskiej.

- Najważniejszą rzeczą dla pilota jest książka drogowa. To mapa, według której jesteśmy w stanie przejechać oes i trafić do mety. Jest w niej opisane, co na danych kilometrze może nas czekać - wytłumaczył Gospodarczyk.

Suche rzeki, waypointy

Można zaryzykować stwierdzenie, że pilot jest oczami kierowcy, który skupia się wyłącznie na wykonywaniu jego poleceń.

- Moim zdaniem najtrudniejsza jest jazda przez suche rzeki. Wyglądają one jak po powodzi, nie ma w nich konkretnego śladu i to stanowi problem przy nawigowaniu - dodał.

Kluczowe dla zawodników jest zaliczanie tzw. waypointów, czyli punktów orientacyjnych.

- Dużym kłopotem jest ominięcie waypointu. Trzeba wówczas wracać i jeśli nie jest daleko, to nie ma problemu, ale nadkładanie 50 kilometrów to duża strata. Najważniejsze w tych rajdach, że jesteśmy tutaj zespołem. Nie może być grania do jednej bramki. Najbardziej stresujące są momenty, gdy się zgubimy – ocenił Gospodarczyk.

Debiutanci są 6. w klasyfikacji aut SSV, natomiast na 2500 kilometrów przed metą prowadzi inna polska załoga: Aron Domżała i Maciej Marton.

