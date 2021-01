Pokonały go przebite opony. Koniec Dakaru dla Loeba

To będzie nietypowy Rajd Dakar. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowały zmiany w normalnych przygotowaniach do rywalizacji. Zobacz fragment pierwszego odcinka "Raportu z Dakaru".

Codziennie późnym wieczorem w Eurosporcie 1 magazyn z Rajdu Dakar.

46-letni Loeb, dziewięciokrotny mistrz świata WRC, startował w Rajdzie Dakar po raz piąty. Najlepszy wynik osiągnął w 2017 roku, gdy zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Dwa lata później był trzeci. W tegorocznej edycji szybko zdał sobie sprawę z tego, że nie nawiąże do tych wyników.

Pech Domżały i Martona, Przygoński wciąż mierzy w podium Problemy Arona... czytaj dalej » Spore problemy techniczne miał już na dwóch poprzednich etapach. W poniedziałek ruszył na trasę ze stratą ponad 13 godzin do lidera, swojego rodaka Stephane'a Peterhansela (Mini). Plasował się na 42. miejscu na 58 załóg, które ostały się w rajdzie.

Ale już następnego dnia dołączył do listy tych, którzy się wycofali.

Zagrał dla Naniego

Dziewięciokrotny mistrz świata WRC dwukrotnie przebił oponę i był zmuszony zakończyć rywalizację w Dakarze na 8. etapie. Ciężarówka serwisowa nie była w stanie do niego dotrzeć, a on sam, zdając sobie sprawę z tego, że w tegorocznej edycji nie ma szans na dobry wynik, postanowił wesprzeć kolegów z teamu: 10. w klasyfikacji generalnej Naniego Romę i Alexandre'a Wincocqa.

- Stawialiśmy czoła wielu przeciwnościom przez osiem ostatnich dni, ale byliśmy zdeterminowani, żeby ukończyć rajd. Przyjechaliśmy na Dakar, aby odnosić jak najlepsze wyniki, ale dziś nie mieliśmy innego wyboru, niż się wycofać - mówił Loeb i wyjaśnił, co okazało się gwoździem do trumny jego i pilotującego go Daniela Eleny.

- Rano oddaliśmy zapasowe koła Naniemu i Aleksowi, aby zwiększyć ich szanse. W związku z tym, że przebiliśmy opony na odcinku specjalnym, nie mogliśmy jechać dalej. Jesteśmy rozczarowani jako zespół, ale wyciągniemy wnioski z tych lekcji i wrócimy za rok silniejsi - zapewnił francuski kierowca.

W kategorii samochodów trwa zacięta rywalizacja. W poniedziałek najlepszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota), ale w klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi trzeci tego dnia Peterhansel. Czwarte miejsce utrzymał Jakub Przygoński (Toyota).

Poniedziałkowy etap prowadził z Sakaki do Neomu (709 km, w tym 375 km to odcinek specjalny). We wtorek uczestnicy będą mieli do pokonania pętlę ze startem i metą w Neomie (574 km, w tym 465 km odcinka specjalnego).

Wyniki 8. etapu Rajdu Dakar

samochody

1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 2:56.56

2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) strata 52

3. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 3.03

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 18.23

klasyfikacja generalna

1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 29:36.49

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 4.50

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 38.55

4. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 1:38.08

motocykle

1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile/Honda) 3:08.40

2. Toby Price (Australia/KTM) 1.05

3. Ricky Brabec (USA/Honda) 2.50

...

16. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 16.03

32. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 38.07

klasyfikacja generalna

1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile/Honda) 32:00.11

2. Toby Price (Australia/KTM) 1.06

3. Sam Sunderland (W.Brytania/KTM) 5.57

...

17. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 1:48.32

36. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 7:05.53

quady

1. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 4:20.40

2. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 1.12

3. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 1.17

...

7. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 1.53

klasyfikacja generalna

1. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 40:08.45

2. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 19.43

3. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 26.00

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 5:29.21